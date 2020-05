Promenade en falaise et parc préhistorique vous attendent aux Grottes du Roc de Cazelle

Le site des Grottes du Roc de Cazelle a mis en place des mesures sanitaires exceptionnelles pour vous accueillir dans les meilleures conditions, tout en répondant aux exigences des autorités en matière de santé et de prévention. Dès votre arrivée sur le site, vous serez sensibilisé aux gestes communs à adopter pendant toute la durée de votre visite. Ces recommandations sont disponibles sur notre site internet, et vous êtes invité à en prendre connaissance avant votre visite.

Un éléphant, ça trompe énormément... - Grottes du Roc de Cazelle

Aux Grottes du Roc de Cazelle, le parcours est étendu sur 1 kilomètre et est aménagé avec un sens de circulation unique, vous garantissant une promenade dans le respect de la distanciation sociale. En extérieur pendant la quasi-totalité de votre visite, vous sillonnerez un chemin, entre arbres et falaises, au cœur de la nature périgourdine et verdoyante du printemps. Sur quelques mètres, vous traverserez un abri-sous-roche, semi-ouvert, toujours dans un sens de circulation unique, assurant la protection de tous. Peuplé de tout temps, le site a été habité à la Préhistoire puis creusé et aménagé en château fort au Moyen-âge, et enfin réutilisé et transformé au début du siècle en habitation civile. Aujourd’hui, le site retrouve sa mission de refuge et de protection, et toute l’équipe est heureuse de vous y accueillir de nouveau.