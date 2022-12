Qu'est ce qu'un Noël réussi ?

Objectif premier : être dans le partage.

Il y a avant tout une véritable magie de Noël, avec le sapin, les boules, les lumières. Chacun s'émerveillera de voir les yeux écarquillés des enfants devant toutes ces choses qui brillent et étincellent. Noël c'est la fête familiale.

Pour le Dr Corinne Roehrig, docteure en thérapies familiales ce n'est pas le moment de tenir compte du comportement des enfants, ou de leurs résultats à l'école. On fait la fête tous ensemble. On se gâte. Donc on oublie le chantage au Père Noël (ca va faire de nombreux déçus chez les parents ...)

L'important, c'est de partager de bons moments et on peut très bien offrir à un enfant un cadeau dématérialisé. Un atelier théâtre ? Un spectacle ? Partager ce type de cadeaux avec eux c'est aussi prolonger un peu cette magie de Noël. Et se créer des souvenirs.

Si vous n'avez pas d'idée et que vous allez dans un magasin de jouets, la première question qu'on va vous poser, c'est "Est-ce pour pour un garçon ou pour une fille ?" ; et donc si c'est pour une fille il y a fort à parier qu'on vous proposera du rose, des paillettes, des poupées, des princesses et des sirènes. Et pour un garçon, vous aurez des supers héros, des camions. La séparation des sexes, elle poussée à son paroxysme dans cette fête. Une étude longitudinale française qui suit les enfants depuis leur naissance en 2011 jusqu'à leurs 20 ans, a montré qu'une fillette qui avait un petit frère ou un grand frère avait deux fois plus de chances de s'amuser avec une voiture télécommandée que si elle avait que des sœurs. C'est vrai que c'est difficile parce que combien il y a de papas et de mamans sont susceptibles d'offrir une poupée ou une dînette à leur fils pour Noël, ou un atelier de bricoleur ou voiture télécommandée à leur fille ?

Pourtant, on a tous envie de minorer les inégalités liées au sexe. Ne nous privons pas et choisissons des cadeaux qui tiennent compte des préférences des enfants ; de leur personnalité et de leurs centres d'intérêt.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire des cadeaux

On fait en fonction de ses moyens. Cliché ? Il faut bien reconnaitre qu'un enfant peut (heureusement !) avoir un immense plaisir avec une toute petite voiture qui coûte 2 €.

Déculpabilisons aussi sur les achats d'occasion ! On peut aussi profiter de cette fête pour responsabiliser les enfants ; et leur expliquer qu'en prenant soin de leur jeux et jouets, ils pourront plus tard permettre à d'autres enfants d'en profiter !

Ce n'est pas la valeur du cadeau qui fait qui fait son importance, c'est la lumière qu'il allume dans les yeux de l'enfant. Et cette lumière est aussi allumée parce que vous allez regarder votre enfant avec encore plus d'émerveillement que d'habitude.

Corinne Roehrig est l'auteur de Parents, vous avez des compétences aux éditions Larousse .