Quand l'Artisanat motive les plus jeunes

En Gironde, des Artisans de corporations différentes, encadrent des ateliers destinés aux enfants, dans des conditions réels, avec de vrais outils de professionnels. Menuiserie, carrelage, électricité, plomberie, peinture, couture et mécanique vélo, autant d’ateliers proposés aux jeunes les mercredis avec des professionnels, souvent à la retraite. C’est la bonne idée de l’Association l’Outil en main, née en 1987 à Troyes, à l'origine de la création de cette association : une femme, Marie-Pascale Ragueneau. Depuis, ce concept a fait son chemin, et en Gironde, les ateliers se déroulent au CFA du BTP à Blanquefort, à Salles ou à Langon. Certains enfants se sont révélés, quarante pour cent d'entre eux suivent la voie de l'Artisanat.

François Labrouche est Carreleur, et transmet son savoir faire aux enfants, des ateliers enrichissants autant pour les encadrants que pour les jeunes.

La rentrée de septembre prochain se prépare déjà pour l'Association l'Outil en main de Blanquefort. Des professionnels disposés et disponibles pour encadrer ces ateliers sont attendus. L'appel est lancé aussi, en direction des parents, pour les inscription de leurs enfants. Pendant les vacances scolaires, les mercredis 26 février et 4 mars de 14 à 17 heures, ateliers de menuiserie et atelier de mosaïque dans la salle du Parc de Fongravey à Blanquefort pour tous les enfants désireux d'apprendre ces techniques. Rencontrez les memebres de l'Outil en main, lors des Olympiades des Métiers, du 19 au 21 mars au parc des expositions de Bordeaux, ateliers de menuiserie et de mosaïque pour tous les enfants, de 9 à 17 heures. Enfin, en septembre prochain, participation aux Journées des associations de Blanquefort, au Parc de Fongravey