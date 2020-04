Quel est votre paysage confiné en Dordogne ? France Bleu Périgord relaie cette initiative du CAUE

En cette période particulière et inédite, le C.A.U.E de la Dordogne vous propose d’ouvrir en grand vos fenêtres et de poser un œil nouveau sur le paysage qui vous entoure. Tous les Périgourdins sont conviés à participer à cette action sur Instagram #monpaysageconfiné @caue_dordogne

Comme vous le savez sans doute, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) ont pour vocation de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, des paysages et de l’environnement à travers quatre missions : le conseil, la sensibilisation, la formation et l’information. Durant la période de confinement, le CAUE Dordogne s’associe aux CAUE de Nouvelle-Aquitaine et propose une action de communication commune, via Instagram, sur la perception du paysage du quotidien.

Que vous soyez confiné en ville ou à la campagne, vous êtes invité à partager votre perception du paysage dans lequel vous évoluez durant cette période. Que voyez-vous de votre fenêtre ? Quel micropaysage habitez-vous ? Quel paysage imaginaire pouvez-vous composer ? A vous d’apporter votre propre sensibilité et votre propre perception de ce qu’est un paysage. Amusez nous, faites appel à votre créativité, développez votre fibre artistique et proposez votre vision personnelle. Les photos coup de cœur seront publiées chaque semaine sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) ainsi que sur le site internet du CAUE de la Dordogne.

Modalités de participation : Vous postez une photo sur votre compte Instagram (ou sur Facebook) en utilisant le hashtag #monpaysageconfiné + @caue_dordogne Pour partager votre photo, il vous est demandé de : - Prendre une photo depuis votre lieu d’habitation en Dordogne sur le thème « Mon paysage confiné » - Poster la photo - Accompagner la photo d’un titre - Préciser le lieu de la prise de vue - Ajouter un descriptif facultatif (250 caractères maximum) - Ajouter la mention #monpaysageconfiné et #caue_dordogne