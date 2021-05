Les clés indispensables pour une cérémonie de mariage réussie

On se marie aujourd’hui à tout âge, cérémonie civile, religieuse ou laïque, ambiance champêtre ou chatelaine. Aujourd’hui, les mariés souhaitent vivre auprès des leurs, un évènement mémorable qu’il soit classique ou insolite. Quels sont les ingrédients indispensables pour réussir le défi ?

Les mariages pourront à nouveau être célébrés à partir du 19 mai

C'est l'annonce, vendredi 30 avril, de la présidente de l'Union des professionnels solidaires de l'événementiel, Mélissa Humbert-Ferrand . Le protocole sanitaire se précise depuis mardi 4 mai, avec des jauges limitées.

Organiser un mariage, c'est un métier

Mélaine et Johann vont se marier civilement le 22 mai. Malgré la crise, les amoureux ne veulent pas renoncer à organiser une belle cérémonie qui leur ressemble même si elle va de nouveau être reportée. Et, comme tous les futurs mariés, ils ont des tonnes de questions en tête. Combien coûte un mariage ? Comment prépare-t-on un mariage ? Comment choisir les bons prestataires ? Comment gérer le stress du mariage ? Il ne suffit malheureusement pas uniquement de s’aimer pour réussir une cérémonie de mariage. Si les compétences et le temps vous manque, il est nécessaire de faire appel un prestataire pour la gestion de l’organisation. Mélanie Orsini, organisatrice de mariage en Nord-Isère, intervient sur toute la région Rhône-Alpes et Provence., elle nous livre tous ses conseils. Son rôle est de concrétiser ou faire évoluer un projet. Trouver les bons prestataires selon les attentes des futurs mariés. Chaque couple a son projet, son rêve de mariage, au fil du travail engagé avec Mélanie, les attentes se précisent, on envisage ce qui est réalisable ou non, les choses peuvent évoluer.

Organiser un mariage, c'est un métier Copier

Mélanie ORSINI Wedding & Event Planner – Designer -Tél: 06.21.57.12.66

La grande aventure

Pour que cela soit réussi, la recette reste identique, une bonne organisation. Textes, vœux, morceaux de musique, mais aussi décoration, tout compte. Mélanie gère l’avant, le pendant et l’après, un véritable couteau suisse. Elle fait profiter à ses clients de son carnet d'adresses pour le choix des prestataires et la gestion du budget. La décoration est devenue un vrai sujet pour créer une atmosphère qui ressemble aux mariés. Mélanie rencontre une première fois les futurs mariés pour définir avec eux leurs envies, leurs attentes, l'ambiance souhaitée. Suite à ce rendez-vous, elle esquisse une ébauche de leur mariage et leur soumet. Dés la validation de leur part, l'aventure commence.

Le mariage, la grande aventure Copier

Pourquoi une "aventure" ?

Une organisation de mariage peut se préparer de 2 ans à 6 mois auparavant. Recherche du lieu de réception et des prestataires, l’estimation de votre budget, les couleurs, le thème. Rien ne doit être laissé au hasard et tout doit être pensé et réfléchi. Le lieu 'château, domaine de charme, au bord de l'eau, site historique ou contemporain), traiteur, dj, photographe, groupe de musique, animations originales. Elle aime beaucoup le fait de personnaliser les unions pour chaque couple. Être accompagné pour son mariage c'est surtout bénéficier d'une expertise.

Le mariage laïque

C'est un concept qui vient des États-Unis, visant à témoigner de son amour et de son engagement devant sa famille et ses amis, et pour animer le tout, il faut un officiant et Solange en a fait son métier. Elle est toujours accompagnée de sa machine à écrire.

Mais que signifie ce nouveau type de cérémonie et pourquoi ?

Cela permet de prolonger le mariage à la mairie et de donner lieu à un moment à la fois très personnel et riche en émotions. Vous pouvez l'organiser dans le lieu que vous souhaitez, suivre les rituels de votre choix ou encore l'imaginer selon un thème particulier. Aujourd'hui les cérémonies laïques ont le vent en poupe. C’est pour cela que Mélanie a souhaité travailler avec Solange de l'agence "Ma petite cérémonie", qui écrit, conte, célèbre et garantit l’authenticité de ce moment particulier. Les couples souhaitent donner un sens à leur union au-delà de la religion et des traditions. La cérémonie laïque peut se faire dans toutes sortes de lieu, mais ce temps doit être animé, géré, réglé, préparé. Pour le tarif, comptez 1000 à 2000 euros pour la cérémonie et la scénographie avec la musique.

Le mariage laïque Copier

Solange Cobo - ©Ma petite Cérémonie

CONTEUSE D’HISTOIRES D’AMOUR

Organisatrice d’engagements singuliers (Elopements, PACS, mariages intimistes..) mapetiteceremonie@gmail.com

La tenue des mariés

L’objectif est d’être élégant pour faire honneur à son futur conjoint, ses invités. Mélanie Orsini a choisi de nous emmener à la boutique “Signé Edith” à Grenoble. Même si on peut assister à toute sorte de mariage, civil, laïque, religieux, quel soit notre âge ou notre orientation sexuelle, le Jour J toute l’attention se focalise sur la tenue des mariés. Et si les hommes ont désormais de nombreux choix, pour les femmes, la robe reste souvent un sujet aussi sympathique que complexe. Edith et Jean-François, créateurs de mode masculine et féminine chez “Signé Édith” à Grenoble nous accueille. L’équipe reçoit les futurs mariés à l'atelier pour imaginer avec eux une tenue à leur image. En ce qui concerne les robes, le choix est infini. Alors, robe meringue, robe sirène ? Mélaine qui se marie dans quelques jours nous fait part de son expérience. Il faut imaginer un modèle pour passer la journée et aussi pour s’amuser et danser. Pour une belle robe sur mesure, comptez plus de 1500 euros et le mieux c’est débuter la démarche un an avant, il y a 4 RDV. Notez aussi qu’Edith crée des modèles modulables pour faire évoluer la robe le temps du Jour J ou plus tard dans la vie. L’atelier-boutique est situé 13 Quai Stéphane Jay sur les quais de Grenoble.

La tenue des mariés Copier

Les règles de la réussite et à quel prix

En compagnie de Mélanie Orsini, organisatrice de mariage nous passons en revue des étapes clés de l’organisation du jour J. La durée de la préparation du mariage est de 9 mois en moyenne ! Le budget consacré pour la réalisation de cette cérémonie est à l’image de notre société, très variable selon la catégorie sociale des mariés et leur situation géographique. Les disparités sont énormes et varient d’autant plus selon le style de mariage recherché. Cependant, le traiteur est la dépense numéro 1 du budget mariage. Une cérémonie gourmande et animée oui, organisée évidemment, mais pas forcément par les proches car ce n’est pas un show.

Rester soit même, s’écouter pour organiser un mariage à son image

Les invités viennent à votre mariage pour fêter votre union, ils vous suivront quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur de vous excentrer, de surprendre, Le fait de proposer de l'originalité ne veut pas forcément dire atypique et farfelu, l'idée est surtout de marquer les esprits. Ensuite il faut savoir que vos invités viennent à votre mariage pour vous, votre union, ils vous suivront quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur de vous excentrer, de surprendre, de créer du souvenir, c'est ainsi que votre mariage sera unique et magique. Par exemple, il y a 2 ans Mélanie a organisé un anniversaire de mariage sur la plage, c'était juste magnifique, les invités sont arrivés à la cérémonie pieds nus, ensuite il y a eu le cocktail face à la mer, le dîner sous les étoiles, c'est simple et magique à la fois. Les invités s'en souviendront longtemps je pense. Il y a de nombreux lieux sur la région, d'ailleurs Mélaine et son futur mari avait déjà trouvé le leur avant de me rencontrer et leurs choix s'est porté pour quelque chose de très atypique aussi à La chapelle de la grande fabrique, une ancienne chapelle désacralisée au bord d'une rivière, plafond en verrière et architecture très bien conservé

Être entouré de bons prestataires pour pouvoir déléguer

Avoir une équipe solide et expérimentée à ses côtés c'est l'assurance d'une journée réussie. Déléguer est le maître-mot du jour J. Aussi, lorsque Mélanie accompagne un couple elle est présente la veille et le jour du mariage jusqu'au dessert. Elle gère l'arrivée des prestataires lors de la cérémonie avec le cortège, les alliances, la sortie , ensuite les photos de groupe, les animations des proches et la coordination de l'équipe.

Les règles de la réussite et à quel prix Copier

Parlons budget