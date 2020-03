Quelques idées d'activités ludiques pendant le confinement..

Chaque jour à 6h40 et 8h40 sur France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, Nathan Airelté déniche pour vous des idées d'occupations en cette période de confinement.

Avec aujourd'hui un peu de pédagogie pour enfants...

Grâce à la page Facebook "Haris Thot" lancée par Ella Coalman, auteure de Clisson en Loire-Atlantique et Clotilde Palomino graphiste et illustratrice d'Isère. Une page Facebook où vous pouvez trouver des fiches de lectures et de nombreuses activités comme par exemple des mathématiques.

En plus de la page Facebook, une vidéo a été publiée pour expliquer aux enfants ce qu'est le Coronavirus.

Et des jeux !

En cette période ou il vous est impossible de vous rendre dans un bar pour passer un moment sympa avec vos ami(e)s, l'association "Dés, Jeux & Dragon" située aux Lucs-sur-Boulogne en Vendée vous propose de participer à de nombreuses activités (jeux de rôles, jeux de plateau, quizz..) depuis chez vous, en ligne et avec tout le monde !