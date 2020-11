Récit de baladeur : créativité et imagination pour un mercredi en famille

Pour les enfants et les parents, ce reconfinement est un petit peu différent. Les écoles ne sont pas fermées, mais les mercredis par exemple, il faut bien trouver des idées pour occuper les plus jeunes enfants qui sont à la maison. Comment faire quand toutes activités encadrées en structure à l'extérieur n'est plus possible ? Séverine habite Nordhouse et justement le mercredi, elle s'occupe de ses deux filles Emilie et Noémie, respectivement 8 et 7 ans.

Pour la famille, c'est finalement un moment de regroupement qui permet de passer plus de temps ensemble, de revenir un peu à l'essentiel et "de faire des activités sans regarder l'heure".

Exemple de création faite maison avec des objets de l'extérieur - Tous droits réservés

Créativité, improvisation, bricolages, dessins, inventivité, Séverine a plus d'un tour dans son sac pour occuper les enfants et quand Noël approche c'est aussi le moment d'utiliser un peu de magie.

Même les feuilles d'automne deviennent un jeu - Tous droits réservés

Avec le rebond épidémique, et l'annonce du second confinement en France, les règles du port du masque ont évoluées. Les enfants doivent aussi désormais le porter à partir de 6 ans. Mais finalement, les masques sont aussi synonymes d'activité créative !

Au delà des jeux de société, des dessins et des jouets, c'est vrai qu'il suffit parfois de passer la porte de la maison pour trouver de quoi occuper les enfants. Partir en balade, dans le respect de règles actuelles, nous laisse quand même le temps de trouver et utiliser les simples choses de la nature comme des feuilles ou des branches. Une fois de retour à la maison, il suffit de laisser exprimer sa créativité et surtout laisser ressortir son âme d'enfant. Voilà le moyen de bien profiter, de s'amuser pour les petits, mais aussi avouons-le, pour les grands.

Création de hérisson - Tous droits réservés