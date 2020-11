Rien de mieux que le bricolage pour pouvoir s'occuper à la maison en famille les mercredis, surtout quand celui-ci peut-être un outil de récupération. Mélanie et sa fille Linoa, 9 ans, ont reçu Laure Basterreix pour une matinée créative au pays de gnomes et des fées.

Récit de baladeur : quand bricolage et récupération riment avec imagination

Mélanie et Linoa avec leurs bricolages de la matinée

Pour Mélanie et Linoa, les mercredis sont synonymes de journées créatives. Entre pâtisseries, jeux de société, cuisine ou encore bricolages, il n'y a jamais le temps de s'ennuyer en ce jour sans école. Objectif : s'amuser (oui), faire appel à son imagination (c'est encore mieux), le tout en faisant de la récupération ! Vieux draps, bocaux de cuisine, feuilles déjà imprimées, cartons usagés, etc. Il y a de quoi faire à portée de main. En temps normal, Mélanie et Linoa ne sont pas seules pour ces activités, mais pas question d'arrêter malgré le confinement.

Une créativité qui se partage Copier

Parmi les activités du jour, il y aura donc fabrication de gnomes en papier et création de bocaux à fée.

Pour les bocaux à fée, il est important de se munir : de colle blanche, de bocaux en verre (en récupérant par exemple des pots de confiture, de moutarde ou encore de guacamole), de serviettes en papier à dissocier et à coller sur l'extérieur du bocal, d'un morceau de tissu à venir placer sur le couvercle (récupéré sur des vieux draps ou tee-shirts par exemple), et également d'une silhouette de fée à découper et à coller à l'intérieur (des formes qui peuvent créées ou trouvées sur Internet) avec pour terminer, une bougie artificielle. Bien sûr, le bocal pourra ensuite entre décoré aux goûts de chacun !

L'étape de la colle pour le bocal à fée © Radio France - Laure Basterreix

Au-delà de la création, ce sont aussi des moments complices qui laissent de bons souvenirs et parfois aussi quelques paillettes...

Parfois, il arrive des accidents de paillettes Copier

Bocal à fée terminé par Mélanie et Linoa © Radio France - Laure Basterreix

Pour Bob le gnome en papier, Mélanie et Linoa utilisent des techniques de papercraft. Il s'agit d'une méthode de conception d'objets en 3 dimensions, similaire à l'Origami. Sauf qu'ici, on utilise plusieurs feuilles de papier qui doivent être découpées au cutter et collées ensemble.

Linoa, en pleine décoration de Bob le gnome © Radio France - Laure Basterreix

Activité idéale pour la récupération par exemple de feuilles déjà imprimées, comme les devoirs du premier confinement...

Bob le gnome, une création en papercraft Copier

Ce qui est sûr, c'est que ce nouveau mercredi à la maison aura permis à Mélanie et Linoa de passer un bon moment ensemble. Des instants qui se partagent aussi avec son papa Morgan, quand il s'agit par exemple de fabriquer un lit pour les chats et dont profite également son grand frère Louis.

Quelque soit l'activité, Linoa précise bien : "il n'y a pas de technique, juste du plaisir !"