Récit de baladeur : se déplacer en vélo cargo

Si le vélo cargo a pendant très longtemps été un mode de déplacement privilégié pour les marchandises et les livraisons, il devient maintenant un outil pour toute la famille. C'est un mode de transport qui change la vie et ce n'est pas Antoine et Sophie qui vont dire le contraire. Transporter les enfants, les courses et toutes les affaires nécessaire à une journée, c'est parfois un casse-tête avec un simple vélo, surtout quand la famille s'agrandit. Faut-il pour autant acheter une voiture supplémentaire ? Sophie et Antoine ont préféré investir autrement :

Une alternative à la voiture à la fois écologique et pratique Copier

Au delà de l'aspect écologique et pratique, il est vrai qu'il y a également un aspect ludique, notamment pour les enfants. Alice, du haut de ses 5 ans, approuve déjà largement la démarche :

Un vélo adopté par les enfants Copier

Capacité de charge, facilité de stockage, ou encore maniabilité, sont autant de points à prendre en compte avant l'achat d'un vélo cargo. Ce qui est sûr, c'est que l'assistance électrique est bienvenue sur cet engin qui mesure tout de même 2m60 et dont le poids aussi n'est pas négligeable :

Des options facilitant la maniabilité Copier

Comptez en moyenne un tarif aux alentours des 4500€ pour une version avec assistance électrique. Ce qui peut inquiéter en terme de vol et notamment d'assurance (il est certain qu'il faut s'équiper évidemment d'antivol(s) en conséquence).

Quelle assurance ? Copier

Moins de pollution, coût réduit de l'entretient, pas de carburant, une activité sportive, Antoine et Sophie sont conquis et autre avantage au vélo cargo, ils peuvent le stationner partout, même si toutefois il prend plus de place qu'un vélo normal.

Finalement, le vélo cargo, c'est un peu le nouveau break familial.