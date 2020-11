Récit de baladeur : un mercredi en famille et sans écrans

Pour notre baladeur, c'est de nouveau un mercredi dédié aux enfants et à leurs activités en famille à la maison. C'est Maïté et son fils Mathis de 10 ans qui ont accueilli Laure Basterreix dans leur maison à Schiltigheim. Pour eux, le mercredi est un jour sans écrans, mais pour l'occasion gourmand.

En ce mercredi, Maïté et Mathis on fait un atelier gâteau

A Schiltigheim, Maïté vit avec son fils Mathis de 10 ans. Sans école ces jours-là, les mercredis sont l'occasion pour eux de passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble c'est bien, mais il faut que cela soit aussi un moment bénéfique. A l'écoute des envies de son fils, Maïté instaure une journée ludique et créative où chacun va à son rythme. La règle du mercredi, c'est qu'il n'y a pas de règle. Sauf peut-être une : pas d'écrans. On range les téléphones, consoles et ordinateurs et on ouvre plutôt un livre, une BD, on fait du bricolage ou même de la cuisine.

Savoir se poser ensemble et sans écrans Copier

Maïté et Mathis ont tiré des enseignements du 1er confinement et pour eux ces moments ensemble font partie intégrante de la construction de leur complicité et donc sont à ne manquer sous aucuns prétextes. Parmi leur choix d'activité, ils font donc parfois le mercredi de la cuisine ensemble au gré des envies, une activité riche en gourmandise, en bonne humeur et pleine de bons souvenirs grâce à quelques anecdotes.

Tout peut arriver en cuisine Copier

Production de gâteau du jour - Tous droits réservés

Dans ses activités extra-scolaires, Mathis a eu l'opportunité de faire un peu de radio. Ce mercredi étant aussi une journée particulière pour France Bleu Alsace (votre radio fête ses 90 ans), c'est lui qui a donc pris le micro et nous transporte en cuisine pour le démarrage de la recette du jour.

Explication de la recette du jour avec Mathis, baladeur d'un jour Copier

Mathis, baladeur d'un jour - Tous droits réservés

Ce qui est sûr, pour Maïté et Mathis ce mercredi sera de nouveau bien rempli. A la fois de bonne humeur et de bons souvenirs et à l'occasion de cet anniversaire des 90 ans de service public en Alsace, ils ont quelques mots pour leur radio locale :

On cuisine et on parle radio Copier

Mathis et Maïté pour cette journée gourmande et complice - Tous droits réservés