RécréAmômes du dimanche 21 mars 2021

Les idées de sorties et d’activités avec les enfants de RécréAmômes pour dimanche 21 mars 2021 :

Sorties pulka scandinave à Bellevaux, « Eyyo Zipfy » à Savoie Grand Revard, atelier créatif avec les musées d’Annecy

Atelier créatif « brick à brac » © Musées d’Annecy

Sorties pulka scandinave à Bellevaux : une activité nordique à pratiquer uniquement dans Les Alpes du Léman. Le principe : un chien de traineau auquel vous chers parents êtes reliés pendant que votre bambin est confortablement installé dans une sortie de petit traineau luge relié au chien aussi.

Tél. 04 50 73 76 05

www.traineaux-passion.com

« Eyyo Zipfy » à Savoie Grand Revard : ce dimanche on teste un engin qui allie raquettes et petite luge. Là-haut vous pouvez aussi louer luges, raquettes et trotti-luges et vous offrir une belle bouffée d’air en montagne.

Inscription à Evvo Zipfy (raquettes + petite luge) et Evvo Aventure

https://tinyurl.com/y63dlnjf

Atelier créatif avec les musées d’Annecy : réaliser un bateau qui flotte pour de vrai dans l’esprit de la nau, une embarcation emblématique du lac qui servait de transports de marchandises. Un pas à pas à retrouver dans le cahier d’activités du magazine RécréAmômes.

Cahier d’activités RécréAmômes à télécharger ici

http://www.recreamomes.fr/blog/magazine-recreamomes-31-sorties-en-famille-et-activites-pour-les-enfants-pour-le-printemps-2021