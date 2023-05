Remportez votre expérience "soigneur d'un jour" en duo au Parc Animalier d'Auvergne

Le Parc Animalier d'Auvergne s'étend sur 25 hectares. Il accueille plus de 70 espèces d'animaux dont 400 animaux issus des montagnes du monde entier.

ⓘ Publicité

Le programme "soigneur d'un jour", initié en 2014, s'élargit et devient accessible dés 6 ans (mais accompagné d'un adulte) permettant ainsi de découvrir le métier de soigneur en rencontrant les animaux au plus près .

Soigneur d'un jour - Parc animalier d'Auvergne

Parmis les nouveautés, vous pourrez retrouver le guépard du Soudan, et une nouvelle femelle panda roux.

Soigneur d'un jour, quel est le programme ? :

Visite de la cuisine et découpage des rations

Visite des enclos

Nettoyage des enclos

Rendez-vous avec les animaux

Nourrissage

Il est possible de découvrir de nombreux enclos d'immersion dans lesquels les visiteurs peuvent entrer au milieu des animaux : lémuriens, hippopotame, panthères, girafes, cerfs sikas, gloutons et ours notamment.

Cerf de Thorold - Marie Dumoulin

Tentez votre chance toute la semaine de 11h à 12h dans Méningez-vous !

STANDARD : 04-73-34-20-00