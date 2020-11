Restos du Cœur | Journée spéciale sur France Bleu Breizh Izel ce mardi 24 novembre

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officiel des Restos du Cœur, se mobilise pour la 36e campagne 2020-2021. Cette campagne est lancée dans un contexte inédit, une crise sanitaire qui a accentué les inégalités et mis en lumière plus que jamais la précarité alimentaire, qui touche de plus en plus durement les plus jeunes. Un enjeu majeur : continuer à faire face, dans l'urgence mais aussi à plus long terme.

Journée Spéciale | Les rendez-vous :

Matinale :

à 6h40 : Vincent Provost, Président de l'association des Restos du Cœur du Morbihan (rediffusion à 17h40)

à 7h55 : Maryline Dumail, Responsable Départementale des Restos du Cœur et administratrice des ateliers du cœur des Côtes-d’Armor. Les restos du cœur des Côtes-d’Armor ont terminé leur campagne d’été avec 4904 familles… ce qui est énorme… imaginez un peu ce que cela va donner cet hiver ! Les restos recherche activement des bénévoles… mais pas que… : Recherche d'un terrain pour maraichage bio et réinsertion afin que ceux qui ont besoin des restos bénéficient de légumes frais, bons et bios (rediffusion à 10h40)

9h-10h : Emission spéciale dans la vie en bleu :

Le monde d’après on l’aurait imaginé avec moins de pauvres qu’avant, c’est ce que l’on peut lire sur le Facebook des restos du cœur, c’est dire si la pandémie a encore révélé une multitude de nouvelles personnes dans le besoin, dans la précarité. Créés en France par Coluche en 1985 les restos du cœur, se composent de 11 antennes nationales, de 117 associations départementales et de 2 013 centres. L'aide alimentaire permet une aide d'urgence mais représente surtout le point de contact privilégié pour permettre un accompagnement vers l'autonomie. Le premier restaurant du cœur ouvre ses portes en France le 21 décembre 1985 sous une tente dans un terrain vague du 19è arrondissement de Paris. Quinze jours plus tard, sont mises en place une vingtaine d'antennes régionales qui distribuent 60 000 panier-repas jusqu'au 21 mars. Aujourd’hui les restos ce sont 73 000 bénévoles, 875 OOO personnes accueillies.

Pour parler avec nous de ce que font les restos du cœur car ce ne sont pas que des distributions de panier alimentaires :

Mme Gisèle Perrot Présidente du Finistère des Restos du Cœur

Loïc Spagnol, secrétaire départemental, bénévole au sein des restos

Au programme de l'émission de Catherine Kérével :

la campagne 2020, la Covid19 et plus de précarité encore...

le partenariat avec la CPAM pour les plus démunis

les vestiaires

les salons de coiffure

le microcrédit ...

les restos, c'est devenu une véritable entreprise !!!

y-a-t-il une hausse des demandes d’aide au niveau national par rapport aux dernières années ?

qui sont les gens qui viennent au Restos du Cœur ?

l'esprit de Coluche est-il toujours présent dans vos actions ?

je souhaite devenir bénévole, que dois-je faire ?

Lancement de la 36è campagne des Restos du Cœur - Pascal Ito

Les Restos du Cœur au quotidien

Les Restos du Cœur, c'est une aide alimentaire de plus de 136 millions de repas distribués par an, mais aussi un accès au droit et à la justice, au microcrédit, sans oublier le soutien scolaire, l'aide au logement et à la recherche d'emploi.