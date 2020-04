On s'occupe pendant le confinement : des dessins pour jouer ensemble

Pour s'amuser à plusieur, un papier et un crayon suffisent. Aujourd'hui, on joue avec les dessins… Bien sûr, on peut improviser un "Dessinez c'est gagné" ou un Pictionary" en famille (on trouve facilement la règle du jeu sur internet).

On peut aussi créer des rébus... Par exemple, si je vous dessine un rongeur, deux dés dont on voit la face du 5 et un seau rempli de liquide et vous me répondez… Radio! Bien joué! C'est sympa à faire, les rébus et puis, pour les plus jeunes ça permet, en même temps de travailler sur la sonorité des syllabes et sur le vocabulaire.

Des dessins pour faire deviner, rire... en famille © Getty - fotostorm

On peut aussi inventer des jeux collaboratifs. Par exemple, Un trait chacun. On se fait une liste de mots qu'il faudra dessiner mais pour ça, chaque participant trace tour à tour un trait sur la feuille. On peut aussi imaginer une variante avec Une forme chacun. Dans ces jeux, il n'y a ni gagnant ni perdant: on passe juste un bon moment en dessinant comme on peut

Un autre jeu collaboratif qui peut être très sympa c'est le "sois mes yeux". Un des participants est devant la feuille, crayon en main mais les yeux bandés. Il doit dessiner un personnage, un objet ou un animal simplement en suivant les directives de son co-équipier. Un chouette moyen d'apprendre à lâcher-prise et faire confiance. Et surtout un jeu qui peut donner des résultats assez farfelus…

Le mix and match pour rigoler © Radio France - Chrystelle GUY

Dans la série jeux farfelus et un peu dans le style de "sois mes yeux", il y a le portrait à l'aveugle. Le participant dessinateur tient à la verticale sur ses genoux un support rigide sur lequel est accrochée une feuille blanche mais la feuille est tournée vers les autres joueurs. Chacun à son tour va donner au dessinateur une indication pour qu'il dessine un visage. Pas simple puisqu'il dessine à l'aveugle mais aussi un peu à l'envers. En général le résultat est digne d'un Picasso.

On peut aussi faire un cadavre exquis dessiné. Un participant commence en faisant une tête puis plie la feuille en laissant juste dépasser les traits qui amorcent la suite, le second s'occupe du buste, le troisième du ventre et ainsi de suite. En général quand on déplie la feuille on rigole bien.

Mix and match pas à pas © Radio France - Chrystelle GUY

Un peu dans le même esprit on peut créer un mix and match. On sépare une feuille posée à l'horizontale en trois colonnes et trois lignes. Sur le recto on dessine un bonhomme dans la colonne du milieu en mettant la tête dans la case du haut, le tronc dans celle du centre et les jambes dans celle du bas. Au verso on fait pareil mais en dessinant deux bonhommes: un dans la colonne de gauche et l'autre dans celle de droite. Sur ces deux colonnes on découpe les lignes qui séparent les trois parties de chaque corps. Ne reste plus qu'à rabattre l'une ou l'autre partie sur le recto pour créer des hybrides. Evidemment on peut dessiner à plusieur: chacun fait un bonhomme sans le montrer aux autres.

Hybrides, un jeu imaginé par Boulet - bouletcorp.com

Et puisqu'on parle d'hybrides… C'est le nom d'un jeu génial. Créé en 2016, il a particulièrement le vent en poupe en cette période de confinement. Hybrides c'est une très chouette idée du dessinateur et auteur de Bandes-dessinées Boulet (à qui on doit notamment la série des raghnarok). Pour y jouer il vous faudra bien sûr un papier et un crayon mais aussi un dé. Dessinez un tableau à double entrée composé de 7 fois 7 cases. En abscisse (la première ligne), dessinez 6 personnages, animaux, objets etc… et faites pareil en ordonnée (la première colonne).

La règle est simple: on jette deux fois le dé, et dans la case correspondant à cette combinaison de chiffres, on dessine l'hybride ainsi obtenu (genre "nounours zombie", "chat pirate" ou "fleur téléphone")

Hybrides, Un défi pour l'imagination - bouletcorp.com

- Si on tombe sur une case blanche, on dessine dedans et on gagne 1 point

- Si la case est déjà dessinée, on donne le point à l'auteur du dessin La grille se remplit, et quand il reste 12 cases, on passe en mode "mort subite"

- Si la case est blanche, on dessine et on gagne 2 points.

- Si la case est occupée, le point va à l'auteur du dessin, et on dessine sur une case vide de son choix.

Une galerie de p'tits monstres qu'on peut partager avec Boulet - bouletcorp.com

Hybrides, c'est un jeu très drôle qui fait bien passer le temps et à la fin, en plus, vous obtiendrez une galerie de monstres ou d'objets très étonnants. Alors, à vos crayons et amusez-vous bien!