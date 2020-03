On s'occupe pendant le confinement: Des expériences scientifiques à la maison

Pour que vous puissiez expliquer aux plus jeunes cette situation exceptionnelle de confinement, mais aussi aborder le thème de l'hygiène, des microbes et du lavage de main, je suis allée à la pêche aux bonnes idées auprès des parents et enseignants du web.

Des paillettes en guise de microbes qui se transmettent par le contact © Radio France - Chrystelle GUY

Il y d'abord une idée que j'ai trouvée plutôt jolie et très parlante, c'est celle qui permet d'expliquer la propagations des virus et des microbes avec des paillettes. Parfaite pour les tout-petits... Vous déposez des paillettes dans un récipient, l'enfant y pose ensuite sa main. Elle se retrouve couverte de petites particules brillantes: les microbes. Serrez-lui la main… Oh! maintenant c'est la main de papa/ maman qui est recouverte. Invitez-le à toucher différentes surfaces et constater la propagation.

Ce que je touche est recouvert de paillettes/microbes © Radio France - Chrystelle GUY

On passe ensuite au nettoyage des mains. D'abord, avec un chifffon. Zut! Il reste des paillettes/microbes! Puis à l'eau claire! Zut! il en reste encore! Maintenant, un vrai nettoyage à l'eau et au savon, dans les règles de l'art, en frottant bien. Magique! les microbes sont partis.

Un chiffon? De l'eau? Pas suffisant! Vive le savon... © Radio France - Chrystelle GUY

Vous pouvez prolonger l'expérience avec les plus grands en les invitant un peu plus tard à toucher les surfaces souillées avec leurs mains propres et constater qu'ils ont récupéré des microbes. Cette idée d'expérience aura aussi le mérite d'occuper les parents parce que le nettoyage des paillettes, ça prend un peu de temps! Et si vous n'avez pas fait de stock de paillettes avant le confinement, lancez-vous dans l'expérience avec du poivre moulu, ça marche aussi!

Bon courage pour le ménage! © Radio France - Chrystelle GUY

Toujours avec du poivre, et pour montrer à quel point le savon est un super-héros face aux microbes, vous pouvez proposer une autre expérience aux plus jeunes. Choisissez une bassine, une assiette, une boite de conservation en plastique de couleur claire de préférence. Remplissez- la d'eau et proposez aux enfants de s'installer autour pour observer. Maintenant, on saupoudre l'eau de poivre (nos microbes). On prend les temps de les observer, de voir comment ils flottent tranquilles à la surface car non! les microbes n'ont pas peur de l'eau. Maintenant (et il faut s'assurer que les petits regardent bien car ça va très vite), on laisse tomber une goutte de savon (du liquide vaisselle, en fait) au milieu de la bassine. Incroyable! le savon fait peur aux microbes qui se dépêchent d'aller se cacher le plus loin possible de notre super-héros. Ils sont maintenant tous regroupés sur les bords du récipient. L'occasion parfaite de rappeler que le lavage des mains se fait toujours au savon.

Le pouvoir magique du savon © Maxppp - Richard Villalon

Pour les plus grands, il existe une expérience pour montrer pourquoi le savon nettoie la graisse et la saleté. Prenez deux verres d'eau, versez dans chaque verre une cuillerée à soupe d'huile alimentaire. Dans l'un des deux verres, ajoutez une cuiller à café de liquide vaisselle. Maintenant on mélange. Dans les deux cas, l'huile forme comme des petites gouttes en surface. Maintenant on laisse reposer un peu et on observe. Dans le premier verre les gouttes d'huile se sont regroupées, alors que dans le deuxième, le liquide vaisselle les a emprisonnées les empêchant ainsi de se rassembler et former une vilaine flaque. Pour expliquer les principes scientifiques qui se cachent derrière ça, je vous renvoie vers des sites pédagogiques comme sciencejunior

L'expérience du savon et du gras de sciencejunior - sciencejunior.fr

Vous le verrez peut-être sur le web: à la maison on peut aussi fabriquer soi-même une boîte de pétri avec de la gélatine et y cultiver des microbes, en prélevant un peu de salive. Mais ça demande de bonnes précautions sanitaires et, tant que l'épidémie de coronavirus n'est pas derrière nous, je vous le déconseille.

Dans un prochain rendez-vous, je vous donnerai quelques astuces pour fabriquer des savons à trésor et donner envie à tout le monde de se laver les mains. En attendant, bonnes expériences à vous. Et bon courage pour le nettoyage des paillettes! ;-)