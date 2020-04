On s'occupe pendant le confinement : Des idées pour jouer à la pâte à modeler en famille

Vendredi dernier, nous avons fabriqué de la pâte à modeler. Et je vous avais promis quelques idées pour y jouer en famille… D'abord, ça va peut être vous sembler une évidence ou une non-idée: mais… laissez les enfants jouer à leur guise. Le jeu libre c'est essentiel à leur bon développement. Et si ils n'utilisent pas la pâte à modeler dans les règles de l'art tant mieux: ils découvrent par eux-mêmes.

Ceci dit on peut aussi les guider, pour créer des moments ludiques d'apprentissage. Pour les plus jeunes on peut dessiner ou imprimer sur une feuille les formes géométriques de base, mais aussi des formes plus compliquées ou des chiffres et des lettres. Leur mission sera de modeler la pâte pour la poser sur la feuille de telle sorte qu'elle corresponde parfaitement au patron. Si ils sont un peu plus grands : la feuille servira de défi : on reproduit le modèle mais sur un autre support. La pâte à modeler peut aussi être aplatie pour servir de toile sur laquelle ils viendront dessiner ou écrire avec un stylet (un bâton de sucette, par exemple fera l'affaire)

écrire ou dessiner sur de la pâte à modeler © Radio France - Chrystelle GUY

Quand ils grandissent on peut leur proposer des pas à pas de sculptures à reproduire. Une photo du but à atteindre et les différentes étapes détaillées en images permettent aux enfants à la fois de trouver des idées mais aussi de développer des tas de compétences. Objets, animaux, véhicules… Les modèles ne manquent pas sur internet. Merci au passage à tous les enseignants qui partagent des tas de ressources en ligne. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai appris qu'on ne disait pas faire un boudin de pâte à modeler mais faire un colombin de pâte à modeler. ;-)

Avec les colombins, on peut fabriquer des mots © Radio France - Chrystelle GUY

On peu aussi utiliser la pâte à modeler comme un jeu de société. Tenez, toujours avec des petits. On peut se lancer un défi de tri de couleurs. On choisit 6 couleurs de pâte à modeler. On en fait des boules qu'on étale pour les transformer en plateformes. Puis on met sur un plateau 6 groupes d'objets aux couleurs choisies (si vous avez des boutons ou des petits jouets c'est parfait). On mélange tous les objets. Sur un dé on affecte un numéro à chaque couleur. On peut d'ailleurs graver ce numéro sur nos plateformes. Puis chaque joueur lance le dé et doit mettre un objet de la couleur de son tirage sur la plateforme qui lui correspond. Si il se trompe, il garde l'objet. Celui qui a le moins d'objets à la fin a gagné.

On peut aussi s'inspirer du jeu de dessin hybrides dont je vous ai parlé lundi dernier. Sur le même principe du tableau à double entrée, on va cette fois créer des sculptures farfelues en pâte à modeler.

Le jeu du cochon... bien plus drôle en pâte à modeler © Radio France - Chrystelle GUY

Et puis, il y a ce jeu qui plaira aussi aux adultes: je l'ai volontairement passé sous silence quand je vous ai parlé des jeux de dés la semaine dernière: c'est le jeu du cochon. Connu dans sa version commerciale sous le nom de Cochon qui rit, c'est un jeu dans lequel il faut réussir à tirer certains numéros pour s'emparer d'un cochon et le compléter. On peut y jouer avec un papier et un crayon bien sûr. Mais c'est tellement plus rigolo avec de la pâte à modeler. En plus, ça permet d'avoir autant de joueurs qu'on veut. Pour jouer il vous faudra trois dés. Le premier joueur les lance. Si il fait un 6, il peut créer le corps du cochon: une sorte de grosse patate en pâte à modeler. Si il n'a pas de 6, il passe son tour. Ensuite il faudra faire un as pour pouvoir fabriquer et coller sur son cochon un œil, une patte ou une oreille. Pour avoir le droit de lui faire sa queue en tire-bouchon, il faudra sortir deux as. On rejoue tant que l'on a des as, sinon on passe la main.

Deux as pour une queue en tire-bouchon © Radio France - Chrystelle GUY

Le premier qui a fini son cochon a gagné. L'avantage de ce jeu c'est qu'il est vraiment accessible par toute la famille. Il faut être capable d'identifier l'as et le 6 sur un dé. En gros autour de 4 ans c'est faisable. Et le petit plus de la version pâte à modeler, c'est qu'on peut créer des cochons drôles, délirants et même, pourquoi pas, imaginer un concours du plus beau cochon? D'ailleurs, si on veut rallonger la durée de la partie on peut ajouter des éléments. Pourquoi se limiter aux yeux, pattes, oreilles et queue? Allons-y pour un nœud papillon, un chapeau, des bottes et même une mare de boue. Laissez parler votre imagination… L'essentiel est de trouver un moyen de bien rigoler. Et vous verrez… Avec mon cochon en pâte à modeler, les adultes seront les premiers à se prendre au jeu.