On s'occupe pendant le confinement : Des jeux avec des dés

On trouve des dés à jouer dans presque toutes les maisons. Je vous propose aujourd'hui de les sortir et de revisiter ou inventer des jeux pour passer un bon moment.

Une version faite maison du jeu "Shut the box" © Radio France - Chrystelle GUY

Commençons par un jeu de marins inventé en Normandie au XIXème siècle. On le trouve aujourd'hui commercialisé, le plus souvent, sous le nom de "shut the box" (qui signifie littéralement "ferme la boîte"). Il se présente sous la forme d'un plateau de jeu en bois avec des tuiles pivotantes numérotées. Parfois de 1 à 9, ou de 1 à 10 ou même de 1 à 12. C'est cette option que nous allons prendre maintenant. Avec deux dés il va falloir refermer toutes les tuiles. Evidemment on peut y jouer même si on n'est pas équipé de ce plateau. Soit on dessine sur un papier une grille avec 12 cases sur lesquelles on viendra poser des pions (des boutons par exemple), soit on se fabrique 12 petites tuiles numérotées en carton qu'on retournera au fil du jeu. Comment on joue? Le premier joueur lance deux dés. Il calcule la somme des dés et retourne la tuile numérotée correspondant au total du lancer. Il continue à lancer ses dés jusqu'à ne plus pouvoir retourner de tuiles. Il va falloir essayer rapidement de se débarrasser des tuiles 7,8 et 9. Parce que quand c'est fait on a le droit de choisir de ne lancer qu'un seul dé (pour se débarrasser des tuiles à petits chiffres). Le tour s'arrête quand un lancer ne permet pas de retourner de tuile (parce qu'elles auront déjà été retournées ou, si il n'en reste qu'une et que la somme obtenue est trop grande ou trop petite). On calcule alors la somme des points des tuiles qui n'ont pas été retournées et on passe au joueur suivant. Au bout de 10 manches, on additionne les points et c'est celui qui en a le moins qui gagne. C'est un jeu facile, et parfait pour initier les plus jeunes aux mathématiques. Et puis, vous pouvez y apporter des variantes. Par exemple, vous pouvez autoriser le fait de décomposer la somme des dés. Imaginons, sur un lancer je sors un 5 et un 3. Ça fait 8. Je peux retourner la tuile numéro 8. Mais je peux aussi choisir de retourner la 3 et la 5 ou encore la 2 et la 6 ou la 1 et la 7… Avec cette variante, on se passe de l'option qui permet de ne jouer qu'avec un seul dé. Et ça permet aux plus jeunes de maîtriser leurs tables d'additions. D'ailleurs rien ne vous empêche non plus de jouer avec d'autres opérations comme les soustractions, les multiplications ou les divisions. Vous verrez, on devient vite accro à ce jeu. Il accompagne d'ailleurs à merveille les apéros entre amis en visio-conférence. ;-)

Un objectif: retourner toutes les tuiles numérotées © Radio France - Chrystelle GUY

Toujours pour les maths et pour jouer vite fait, on peut organiser une partie de bataille. Pas de cartes mais avec 2 ou 3 dés (on fait selon ses envies et ses capacités en calcul mental) et une boîte de petits objets, genre boutons, allumettes, bonbons, cacahuètes… comme vous voulez. On joue à 2 au moins. Chacun son tour, on lance les dés. La somme la plus haute l'emporte et permet au lanceur de gagner un bouton. Si les deux tirages sont à égalité, il y a bataille. On relance un seul dé et c'est celui qui a le tirage le plus haut qui gagne. Le jeu est fini quand il n'y a plus de boutons à piocher. On fait les comptes et c'est celui qui en a le plus qui est le champion de la partie.

Une bataille de dés pour gagner des boutons © Radio France - Chrystelle GUY

Tiens, tant que vous avez des petits objets sous la main, lancez-vous dans une partie de "queues de vaches". Normalement on utilise des allumettes mais les boutons, les cure-dents ou les petits cailloux ça marche aussi. L'avantage avec ce jeu c'est qu'on peut être autant de joueurs qu'on veut. Chacun installe devant lui sa queue de vache composée de 21 allumettes. On les dispose en triangle: 1 allumette sur la première ligne, deux allumettes bout à bout sur la seconde, trois sur la troisième et ainsi de suite. Vous obtiendrez 6 lignes d'allumettes. Le jeu est super simple. On prend un dé, qu’on lance chacun son tour, en retirant de notre queue de vache la ligne correspondant au chiffre obtenu. Si on tombe sur un chiffre dont on a déjà enlevé la ligne, on ne peut rien faire et on passe les dés à son voisin. Celui qui a fait disparaître sa queue de vache en premier gagne autant de points qu'il reste d'allumettes aux autres joueurs. N'hésitez pas à jouer en plusieurs manches. Celui qui en remporte le plus gagne la partie.

Avec des boutons ou des allumettes, une partie de queue de vache, c'est facile © Radio France - Chrystelle GUY

Il y a des tas d'autres jeux sympas à faire avec des dés. On peut jouer au golf par exemple… Mais je vous en parlerai une prochaines fois. En attendant c'est parti: on joue. Mais faites attention: je triche! Les dés pourraient bien être pipés! :-D