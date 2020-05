On s'occupe pendant le confinement : Des jeux avec des dés, encore...

Une promesse est une promesse. Il y a quelque temps quand je vous ai suggéré quelques jeux avec des dés, je vous ai dit qu'on y reviendrait et que je vous expliquerais comment faire un golf avec des dés à jouer. Et bien, voilà : c'est pour maintenant. Ne faites pas cette tête-là : je ne vais pas vous faire fabriquer un club de golf avec un pique à brochettes et un morceau de carton pour taper dans un dé à jouer. Pas du tout! Le golf aux dés, c'est un jeu assez simple pour 2 joueurs ou plus. Accessible à toute la famille et pour lequel vous aurez besoin de 5 dés, un papier et un crayon.

Sur votre feuille commencez par dessiner un tableau à double entrée. Créez une colonne par joueur et une ligne pour chaque face du dé. La partie se déroule en 6 tours. A chaque tour, les joueurs doivent essayer d'obtenir la combinaison de 5 faces identiques d'une ligne qu'ils n'ont pas encore remplie. Pour ça chaque joueur va lancer tout ou partie des dés autant de fois que nécessaire et on notera dans le tableau le nombre de lancers effectués. Par exemple je commence à jouer et je décide de tenter une combinaison de 6. Il va falloir que chacun de mes dés affiche ce nombre. Je lance. Coup de chance : j'ai trois six, je les mets de côté et je relance. Zut, aucun! Je relance encore : un 6 sort. Je le mets de côté. J'en ai donc maintenant 4. Je relance mon dernier dé jusqu'à enfin obtenir un six. Il me faudra encore deux tentatives pour ça. Dans le tableau, à la case Chrystelle/Six, j'inscris mon nombre de lancers. En l'occurrence 5 puisqu'il m'aura fallu 5 lancers. C'est maintenant au tour du joueur suivant. A la fin de la partie, il faudra avoir rempli toutes les cases. On additionne alors le nombre total de lancers de dés pour chacun des joueurs et, comme au golf, c'est celui qui en aura effectué le moins qui gagne. Vous le voyez, c'est super simple et (selon la chance des participants) ça peut prendre un peu de temps.

Si vous aimez ce type de jeux où il faut obtenir des suites, vous pouvez aussi tenter une partie de cœurs. A 2 ou plus, vous aurez besoin de 6 dés et de quoi marquer les points. Soit avec des jetons soit avec un papier et un crayon. Dans ce jeu, on lance les 6 dés une seule fois chacun son tour. Objectif être le premier à arriver à 100 points en faisant des suites. Un as seul rapporte 5 points. As et deux : 10 points. As, deux et trois vous vaudront 15 points. Ajoutez un quatre ça en fait 20. As, deux , trois, quatre, cinq rapportent 25 points. Et si vous êtes super chanceaux et sortez la grande suite de un à 6 vous aurez 35 points d'un coup. Attention: on ne peux comptabiliser qu'une seule suite par lancer de dés. Si par exemple vous avez deux fois en un tirage la combinaison as et deux, vous ne pouvez obtenir qu'une seule fois les 10 points. Pour pimenter tout ça, si un joueur sort trois as dans un même tirage il perd tous les points accumulés jusque là et repart à zéro. Oui je sais, c'est vache. Mais… c'est aussi pour ça que ce jeu permet de bien passer le temps.

Avant de vous laisser jouer, je vous propose une dernière idée. J'ai à la maison un jeu qui permet de raconter des histoires avec des dés sur les faces desquels on trouve des images. On lance tous les dés, le premier joueur en choisit un et commence à raconter puis le second en choisit un autre et poursuit l'histoire et ainsi de suite. Vous pouvez jouer à ça même si vous n'avez que des dés représentant des chiffres. Prenez-en 5 par exemple. Sur un papier, notez 30 mots correspondant à des personnages, des lieux, des objets, des émotions ou des actions. Il suffit ensuite de lancer les 5 dés et d'utiliser le mot correspondant à la somme obtenue pour raconter l'histoire. Vous pouvez décider si il est possible ou non qu'un même mot revienne plusieurs fois. Dans ce jeu, personne ne gagne ou ne perd. Mais ça mobilise le langage, la capacité à établir une chronologie et… ça promet aussi de jolis moments de rigolades si les joueurs ont une imagination fertile. Alors… A vos dés! Et amusez-vous bien.