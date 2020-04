On s'occupe pendant le confinement : Des jeux avec les mots et les lettres

Pour passer le temps, on peut jouer avec les mots et la langue. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour ça. Tenez, par exemple en optant pour le jeu du dictionnaire. "Ah c'est malin", me direz-vous "tout le monde n'a pas un dictionnaire à la maison". C'est vrai mais on trouve aussi des dictionnaires ou des lexiques en ligne. Alors, comment on y joue? Un meneur de jeu choisit dans le dictionnaire un mot inconnu de tous. Puis chacun écrit sur un petit papier une définition pour ce mot. Soit on essaie de donner une définition la plus plausible, soit on part sur quelque chose de très loufoque. Le meneur, lui, écrit la vraie définition sur son papier. On mélange ensuite tous les papiers faces cachées et on les numérote. Le meneur lit les définitions les unes après les autres et chacun vote pour celle qu'il croit être est la bonne. Quand on la trouve, on marque un point. Ce jeu permet de bien rigoler, tout en enrichissant son vocabulaire.

Le maître du jeu choisit un mot dans le dictionnaire © Getty - Jamie Grill

Toujours avec un meneur de jeu, on peut s'inspirer du jeu de société "unanimo". Le meneur annonce un mot. Pas un truc compliqué, hein. Un mot du genre chien par exemple. Chacun des autres joueurs écrit alors 8 mots qui peuvent faire penser à chien, en essayant de coller à ce que pourraient écrire les autres joueurs. Par exemple: niche, patte, flair, balle etc… Chacun lit ensuite ses 8 mots et empoche autant de points par mots que le nombre de réponses communes aux autre joueurs. Si par exemple tout le monde a écrit niche, je gagne 8 points pour ce mot, et si seulement 2 joueurs ont écrit balle, je gagne 2 points pour celui-là. C'est le joueur qui a le plus de points qui gagne. Vous verrez, ce n'est pas si simple de trouver les 8 mots.

Unanimo, un jeu Cocktail Games duquel s'inspirer avant de pouvoir sortir l'acheter - cocktailgames.com

Allez, une dernière idée pour jouer avec le vocabulaire, c'est le petit bac. Pour ce grand classique, vous aurez besoin de papier/crayon. On crée une grille avec des thèmes (autant qu'on veut, hein: pays, animal, objets de la maison, personnalité etc). Ensuite, on choisit une lettre, et chaque joueur doit trouver un mot commençant par cette lettre pour chacun des thèmes. Le premier qui a rempli toutes ses colonnes dit stop. Et on compte les points: 2 pour un mot qu'on est le seul à avoir trouvé, 1 pour un mot que d'autres ont aussi écrit, 0 si on a rien trouvé. On fait le total pour cette lettre puis on en choisit une autre et c'est parti!

Le petit bac : pour agiter ses méninges © Radio France - Chrystelle GUY

Les jeux autour des mots peuvent aussi vous permettre de plonger dans des univers un rien poétiques et surréalistes. Tiens, d'ailleurs… Quand on prononce ces deux mots, on pense tout de suite à Jacques Prévert. Il est l'un des inventeurs dans les années 20 du Cadavre exquis. Ce jeu sans gagnant ni perdant est très sympa. Le principe est simple: on écrit une ou des phrases à plusieurs. Le premier joueur se charge du sujet, l'écrit et le cache en pliant la feuille, le second ajoute un adjectif et fait de même, le troisième complète avec un verbe et ainsi de suite.On peut s'arrêter à la fin de la phrase ou en enchaîner plusieurs pour créer une histoire étonnante. En général, le cadavre exquis promet quelques bons moments de rigolades.

Le cadavre exquis, un résultat toujours savoureux... © Radio France - Chrystelle GUY

Enfin, si on veut jouer et rire avec la langue française, on peut aussi s'amuser autour des mots valises. Ils sont très utilisés par les enseignants, notamment sous forme de dominos, pour familiariser les enfants avec les syllabes. Un mot valise c'est un mot inventé à partir d'une syllabe commune. Comme un éléphantome, une bougirafe ou un fromagicien. Pour y jouer sous forme de dominos, on peut créer des tuiles composées soit de deux mots, soit de deux dessins. Les enseignants mettent d'ailleurs à disposition sur internet des tas de ressource pour ça : il suffit de taper domi'mots valises dans un moteur de recherche pour trouver son bonheur... Mais on peut aussi y jouer sans rien sous forme de chaîne. Le premier annonce un mot le second enchaîne et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un des joueurs sèche (vous verrez, ce n'est pas si évident.)

Les mots à tiroirs, un "bestiaire" étonnant © Radio France - Chrystelle GUY

Et puis… une fois qu'on les a imaginés, ces mots valises, on peut aller plus loin et s'amuser vraiment avec. En les dessinant par exemple: c'est vrai que ça peut être drôle de visualiser un hibouteille ou un hippopotam-tam! Mais on peut aussi carrément inventer des histoires dans lesquelles il faudra placer ces mots. D'ailleurs, ces histoires et celles des cadavres exquis, écrivez-les et gardez-les. Ce sera une façon incroyable, plus tard, de témoigner du confinement!