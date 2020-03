On s'occupe pendant le confinement : des jeux en musique avec les moyens du bord

Si vos placards ne sont pas remplis de jeux de sociétés ou si vous en avez déjà marre du scrabble ou du Monopoly, ce n'est pas grave: je vous propose aujourd'hui de jouer tous ensemble avec ce qu'on a sous la main. Des idées à mettre en œuvre à des heures décentes parce que le niveau sonore de la maison risque de monter assez vite: on va chanter, bouger, mettre de la musique...

Les chaises musicales, un classique intergénérationnel © Getty - vgajic

D'abord, si vous avez des petits à la maison, c'est le moment de relancer le jeu des chaises musicales… "Aaaah mais ouiii! On y jouait quand on était petiiiits!". Voilà… Et bien c'est le moment de transmettre ce savoir ancestral à vos descendants. Vous vous souvenez, hein? Une chaise de moins qu'il y a de joueurs, on lance la musique et quand elle s'arrête on se jette sur les chaises. Celui qui reste debout est éliminé. C'est drôle et surtout, hyper bon pour la motricité.

Autre jeu en mouvement, un peu sur le même principe: vous lancez une chanson, tout le monde doit danser bouger, en faisant des mouvements les plus rigolos possibles. Et quand la musique s'arrête (sans prévenir, hein sinon ce n'est pas drôle): tout le monde se fige dans la position où il est et ne peut recommencer à bouger que quand la musique redémarre. Celui qui bouge ou perd l'équilibre sort du jeu.

Ce sont les grands qui risquent de perdre, à ce jeu-là, d'ailleurs...

Ne vous privez pas non plus des grands classiques ou des adaptations: Le fameux blind test marche à tous les coups : vous lancez le début d'une chanson. Le premier qui devine le titre et/ou l'interprète gagne le point. Vous verrez, on se met vite a crier très fort pour être le premier à répondre ;-)

Pas besoin de buzzer pour un blind test à la maison © Getty - Caspar Benson

Vous pouvez aussi vous inspirer de jeux déjà existant pour vous occuper en musique. Tiens, sur le principe de "N'oubliez pas les paroles", à la télé... On démarre une chanson et lorsqu'elle s'arrête brutalement on doit chanter la fin de la phrase sans se tromper. On joue chacun son tour ou en équipe. On reçoit un point à chaque phrase sans faute et à la fin de la partie celui qui s'est le moins trompé gagne.

Enfin, et c'est mon jeu coup de coeur, peut-être avez-vous déjà entendu parler du jeu de société "Shabadabada", des éditions de la Haute Roche... Et bien, nous allons nous en inspirer: Le principe est assez simple: on se répartit en équipes (si on est que deux, pas grave: on s'organise un duel musical), on place sur la table une pile d'une dizaine de cartes faces cachées sur lesquelles des mots sont écrits. Dans le cas présent, ce seront des petits papiers sur lesquels on aura noté plein de mots différents (on peut les piocher au hasard dans le dictionnaire) et qu'on aura bien mélangés au préalable. On retourne un premier papier et les équipes, chacune à leur tour doivent chanter une phrase complète d'une chanson ou déclamer un vers entier d'un poème dans lequel le mot figure. Sur le principe de la mort subite, la première équipe qui sèche perd le point. Une fois tous les mots joués (on peut faire durer en augmentant la hauteur de la pile), c'est l'équipe qui a le plus de points qui gagne.

Le jeu Shabadababa 416, une bonne source d'inspiration pour jouer © Radio France - Chrystelle GUY

On peut aussi créer des cartes en anglais (parfait pour faire travailler les langues à nos ados) ou compliquer les choses en ajoutant des défis. Faites confiance pour ça à votre imagination: ce qui compte c'est de chanter (fort) et de bien rigoler. Cerise sur le gâteau: on peut y jouer par écrans interposés en vision-conférence avec la famille ou les amis qui sont confinés loin de chez nous. Et les plus petits ne seront pas exclus: les comptines de la maternelle sont évidemment acceptées… Vous voulez essayer, là tout de suite? Allez... chantez une chanson avec le mot "écran". Mais pour plus de piment, ne prononcez pas les consonnes!