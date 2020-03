On s'occupe pendant le confinement : L'intérieur pour terrain de jeux

Ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on va s'ennuyer! Chaque jour à 11H45, découvrez des idées pour vous occuper en famille. Aujourd'hui: on transforme son intérieur en terrain de jeux et d'explorations.

En cette période de confinement (et particulièrement avec la météo très clémente de ces jours-ci), on peut avoir l'impression que notre appartement (ou notre maison) s'est transformé en prison. C'est encore plus vrai si l'on est un enfant. Je vous propose donc aujourd'hui d'utiliser notre intérieur comme un terrain d'exploration et de découvertes.

Des meubles, des couvertures, de l'imagination et hop! Une cabane pour prendre le thé © Radio France - Chrystelle GUY

Première chose magique et facile à mettre en oeuvre: la cabane. C'est le moment de recouvrir la table d'un grand drap pour s'inventer une vie en dessous. On peut aussi tendre des couvertures entre deux chaises, déplacer les coussins du salon, fermer le dessous de l'escalier avec des serviettes de bain ou des cartons… Faites confiance aux plus jeunes: ils auront tout plein d'idées. Et ce sera aussi pour vous l'occasion de changer d'air: quoi de mieux pour le thé ou le goûter que de se faire inviter dans la cabane de ses enfants pour papoter et imaginer des aventures?

La chasse au trésor: un indémodable © Getty - Peter Muller

Pour les explorateurs en herbe, on peut aussi partir à la chasse au trésor. Il existe deux jeux parfaits pour ça. D'abord, le chaud/froid. Mais si! Vous y avez forcément joué quand vous étiez petit: on cache un objet, un bonbon, un jouet… Bref un trésor quelque part dans la maison et l'enfant doit le chercher en se déplaçant dans toutes les pièces. Pour le guider, le gardien du trésor donne des indications "t'es froid là", "ah! Tu chauffes…", "brrrr nan! Complètement glacé!", "oulà! Tu brûles, tu brûles…. Trouvé!". Un jeu qui peut durer longtemps et se faire en équipes.

L'autre grand classique, c'est le jeu de piste. Parfait pour partir à l'aventure dans les dangereuses et lointaines contrées de la salle de bain, au royaume de la chambre à coucher ou en République de la buanderie. Là aussi: un trésor à trouver. Vous préparez des énigmes qui amènent l'enfant, d'indices en indices, à se déplacer dans toute la maison ou l'appartement à la recherche du butin. Ce jeu présente plusieurs avantages: déjà il peut occuper les bambins un moment, en plus les indices peuvent être autant d'occasions de réviser quelques connaissances scolaires et vous pourrez pendant quelques heures vous prendre pour le Père Fourras. Oui, je sais: ça n'a pas de prix!

Le parcours d'obstacles , à faire sous surveillance © Getty - Viara Mileva

Nh'ésitez pas non plus (et c'est tout à fait compatible avec le jeu de piste) à créer un grand parcours d'obstacles dans la maison. Un occasion unique (et encadrée) pour les plus jeunes de monter sur certains meubles, passer sous d'autres ou slalomer entre de dangereux coussins qui jalonnent leur parcours!

Le cache-cache, un jeu d'enfant © Getty - Klaus Vedfelt

Autre grand classique: le cache-cache... L'occasion parfaite pour papa/maman de retrouver leur âme d'enfant. Allez hop, gamin! Tu comptes jusqu'à 10 le temps que je me cache! Bah oui c'est vrai… Pourquoi ce serait forcément les adultes qui devraient chercher, d'abord?...

Mais il existe une autre façon de jouer et qui vous permettra de découvrir votre intérieur comme vous ne l'avez jamais vu: il s'agit du cache-cache photo.

Des détails de la maison qu'il faut localiser: un cache-cache de grand! © Radio France - Chrystelle GUY

Le principe est simple: avec un appareil numérique, un téléphone ou une tablette, le maître du jeu prend plusieurs photos de tout petits détails de la maison (un morceau d'un tableau, un motif sur un drap, un petit coin d'un meuble…) et les autres participants doivent trouver les endroits photographiés. Le premier qui a tout deviné a gagné. Alors bien sûr, on adapte la difficulté et les prises de vues à l'âge des participants. Cerise sur le gâteau, si les enfants sont assez grands pour prendre les photos, papa/maman peuvent à leur tour se transformer en explorateur. Allez-y, jouez comme des gamins, vous verrez, ça fait du bien!