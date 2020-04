On s'occupe pendant le confinement : Un brin de folie dans notre quotidien

Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la journée à l'envers. Dîner au réveil, en commençant par le dessert, puis goûter, déjeuner avec les assiettes à l'envers (évidemment), et petit dej' le soir. Alors forcément, les vêtements aussi sont à l'envers et cerise sur le gâteau: à la maison, on marche à reculons et on essaie de parler en verlan. Non! Ce n'est pas un grossier poisson d'Avril. C'est une vraie idée que je vous propose aujourd'hui pour ne pas vous laisser écraser par le train-train du confinement.

Changer de pint de vue pour briser la routine © Getty - Elva Etienne

L'astuce c'est de casser les codes de temps en temps, en organisant à la maison rien que pour vous des journées spéciales ou des petits événements drôles, décalés, originaux ou simplement qui font plaisir. La journée à l'envers, par exemple, est un souvenir de petite fille: une journée organisée par les monos quand j'allais en colonie de vacances. Tout le monde avait adoré. Et moi je ne l'ai pas oubliée. C'est d'ailleurs la première à laquelle j'ai pensé pour notre rendez-vous d'aujourd'hui. D'accord, elle entre dans la catégorie des journées un peu décalées, voire même complètement barrées (il faut dire que ça me correspond).

Une couverture par terre dans le salon et c'est parti pour un pique-nique confiné! © Getty - siesta siesta

Mais faire un pied de nez aux habitudes et à la norme, en fait c'est crucial quand on est coincé à la maison. Déjà en temps normal, la routine, ce n'est pas très drôle mais si en plus on ne peut pas sortir pour changer d'horizon, découvrir de nouvelles activités ou voir de nouveaux visages, ça peut être franchement déprimant. Alors n'hésitez pas: une journée par semaine prévoyez quelque chose qui change. Par exemple, en ce moment impossible d'aller passer une journée au parc. Quand en plus on n'a pas de jardin et que le soleil décide de venir nous narguer, avouez qu'il y a de quoi être frustré. C'est vrai, on serait tellement bien à faire un pique-nique. Ah mais c'est une idée, ça, le pique-nique… Qu'est-ce qui nous empêche de pousser un peu les meubles, installer une grande couverture par terre dans le salon et se faire un repas salades, sandwichs et compagnie comme si on y était?... En plus sur le web, il y a moyen de trouver une ambiance sonore de petits oiseaux au bord d'une rivière pour aller avec…

Une cabane dans le salon pour des histoires à la belle étoile © Getty - skynesher

Et tiens, pendant qu'on y est, un soir en passant, on peut aussi organiser une veillée à l'ancienne façon feu de camp. (euh pour de faux, le feu de hein… Les services de secours ont déjà assez de travail comme ça. En revanche on en trouve de très beaux en vidéo sur internet). Une veillée, c'est l'occasion de se raconter des histoires, chanter des chansons, jouer à des petits jeux marrants et on peut même partager ce moment avec ceux qui sont loin de nous, grâce à la visio conférence.

Pour les journées thématiques, pas besoin de chercher bien loin: une journée déguisée, ça marche. Et on peut même la transformer en journée kermesse, quelques crêpes, des gaufres, un chamboule-tout ou ma pêche à la ligne d'hier et c'est parti !

Une journée "les enfants décident" ça marche aussi (si si faites-leur confiance: vous verrez autant sur le menu que sur les activités ils seront peut-être plus sages que vous ne le croyez". Et sinon tant pis: on l'a dit c'est exceptionnel)

Papa va ADORER la journée déguisée! © Getty - PeopleImages

Vous pouvez aussi imaginer une journée ou juste une soirée poésie… Allez, on parle en vers et on ressort ses grands classiques. Et si vous êtes en couple, pourquoi pas organiser un dîner "premier rencart", pour essayer de se séduire comme si c'était la première fois?.. Allez hop! On se sape, on se maquille et on se fait un tête à tête devant un bon petit repas!

Bref, vous l'avez compris, ce qui compte c'est de sortir de la routine.

Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui, en organisant une journée blagues et petits mensonges. Bah oui: c'est le 1er avril! Même si, je le répète, ce RDV n'était pas un poisson 😉