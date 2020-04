Vidéo : S'occupper en Famille avec RécréAmômes

Pour savoir ce que Laure nous a préparé... il n'y a qu'à regarder avant de cliquer sur les liens ci-dessous...

On fait quoi avec les enfants pendant les récrés confinées ?

Et oui, nos mômes sont à la maison, et nous profitons pleinement de joyeux moments durant ce confinement. Mais comment animer les récrés de nos enfants durant cette période de confinement ?

Vous avez déjà certainement fouiné sur internet. Vous avez bien raison. On y trouve des idées par milliers ! Mais saviez-vous que les structures de loisirs des Pays de Savoie se mobilisent aussi ?

Dans l’esprit du magazine RécréAmômes et des rendez-vous hebdomadaires sur France Bleu Pays de Savoie, nous allons mettre en lumière les initiatives locales et vous proposer de belles idées que les structures de loisirs de notre territoires, mettent en œuvre pour le bonheur, de nos mômes et le nôtre.

Pour nos petits artistes (enfants dès 4/5 ans), vive les ateliers créatifs ! Créons un petit alphabet illustré « avec trois fois rien » ! Du carton, des crayons de couleurs, de la colle, une règle, du scotch... Objectif ? Réaliser un carnet illustré, contenant une page pour chaque lettre de l’alphabet, puis faire chercher à votre enfant des mots commençant par chacune de ces lettres. Une idée de Corinne Nguyen de l’Atelier MT Créa (Metz-Tessy)

Collage artistique, avec ce que l’on a chez soi, bien évidemment. Toute la famille va réveiller sa créativité, comme Dubuffet, Braque, Dali, Miro ou encore Picasso qui ont tous utilisés cette technique. Le collage c’est la spécialité d’Anaïs Renaud (Collage expression à Cran-Gevrier)

La Maison du Salève (Présilly) relaie l’initiative du collectif « Patrimoine à roulettes » qui nous invite à ouvrir nos fenêtres et créer un dessin, une peinture, un collage… à partir de ce l’on observe : une belle idée d’activité contemplative et créative !

Prolongeons « La grande lessive », une installation d'art éphémère sur nos balcons ! Le jeudi 26 mars, on a pu voir fleurir quelques œuvres à Chambéry. Prolongeons l’opération ! Avec ce que l’on a à la maison, fabriquons un cœur et accrochons-le sur nos balcons ou nos fenêtres ! A noter : la MJC Chablais (Douvaine) partage vos créations ! N’hésitez pas à envoyer vos créations (creation@mjc-chablais.com) pour donner des idées aux autres parents

Jouez les Scientifiques ! La Turbine sciences, centre scientifique et technique situé à Cran-Gevrier éveille toute l’année nos petits à la science au travers d’expositions et d’ateliers ludiques. En cette période, l’équipe de La Turbine sciences offre des activités à partager avec les enfants : tous les deux jours retrouvez de nouvelles expériences scientifiques. Nouveauté fraiche de ce vendredi 3 avril : des vidéos en « stop motion » sur des activités, sont mises en ligne. La Turbine sciences dévoile aussi ses coups de cœur, notamment les petites expériences de la Cité des sciences à Paris, qui a mis en ligne son exposition “Coronavirus, ce que sait la science !” en 11 questions-réponses.

On arrive à faire de ces trucs... Mais parfois c'est Beeuurk !!! © Getty

La Turbine sciences propose également un guide pour construire la maquette de l’Espérance III, le bateau emblématique d’Annecy dont la maquette est exposée à la Turbine sciences (à découvrir après le confinement bien entendu). Enfin, mise en lumière des expériences proposées par l’espace des inventions de Lausanne, concepteur de l’exposition « T’es sûr-e ? » que vous aurez bien le temps de découvrir après le confinement à la Turbine sciences.

Pour télécharger les expériences scientifiques et découvrir les initiatives de la Turbine sciences durant le confinement c’est ici

Les Savants Fous (Annecy) se mobilisent pour offrir à nos petits scientifiques 7 expériences ludiques : faire nager une patate, exploser les couleurs, bourdonner un ballon… ? On en profite pour réviser sa physique, les mesures et la notion de densité en particulier.

Chantons en anglais : let’s sing in english ! Chantons notre bonheur d’être un peu plus ensemble ! « If you are happy » c’est la chanson à fredonner en famille et en anglais avec les tout-petits dès 1 an, avec les juniors et les plus grands. On dit Thank you qui ? Merci Les Petits Bilingues Annecy et Annemasse ! Retrouvez Les paroles et le lien vers la vidéo de la chansonici.D’autres chansons là.

Coloriage avec Charlie Adam, l’artiste « made in Annecy » que l'on connaît pour ses illustrations colorées de nos montagnes notamment. L’artiste de Bungalow Graphics nous offre en téléchargement gratuit une illustration à colorier en famille. Plus d’infos ici

Des jeux d’énigmes comme dans un escape game L’Atelier des Enigmes, a une idée pour continuer à vous divertir, chez vous : "Les énigmes de l'Atelier". En ligne des énigmes inédites à résoudre avec les enfants dès 8/10 ans. 2 catégories : Détente (des aventures, des jeux, des devinettes) et Cellules grises (des énigmes ludiques basées sur les maths, le français... pour changer des exercices classiques). Enigme n° 1 : un jeu de piste en ligne, en collaboration avec un super joueur et Enigme n° 2, plus corsée. Ont été également publiées les énigmes 3, 4… Toutes les énigmes ici

Découvrons la montagne, depuis notre canapé. Chaque matin l’office de tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie) propose sur sa page facebook un contenu ludo-éducatif afin d'apprendre la montagne en s'amusant. Et pas de contrôle prévu à la fin ! Premier focus sur la végétation dans les Alpes et son étagement selon l’altitude et un jeu (à imprimer) sur les fleurs de montagne. Faites connaissance avec le Gypaète Barbu, Vautour emblématique, dont un couple a niché dans le Cirque du Fer-à-Cheval. Un petit quizz, permet aux enfants de répondre à des questions après une recherche avec maman et papa sur internet. Un « Marmott’O Quizz » vient d’être partagé : comment la marmotte marque-t-elle son territoire ? Quand voir sortir les jeunes marmottons de leur terrier ? Quel est le principal prédateur de la marmotte ?... A découvrir ici

On cuisine de bons goûters ! Et si on cuisinait un fondant au chocolat ? Pas très original, direz-vous ! Mais on vous propose de le twister ! Le secret de la recette des chefs de ''Barbich Labo Gourmet'', une « cantine » gourmande et créative située à Annecy, c'est d'y ajouter de la vergeoise blonde, de la fleur de sel et des amandes concassées ! Cerise sur le gâteau (si l'on peut dire), vous pouvez le napper de caramel fait maison, sans lactose. Suivez la joyeuse équipe de Barbich Labo Gourmet ici

La recette du Fondant au 2 Chocolats par ''Barbich Labo Gourmet''

Recettes Barbich’ pour pimenter la cuisine pendant le confinement.

INGREDIENTS Pour 5 fondants individuels

(moule alu de 10 cm de diamètre ou des petits pots en porcelaine)

65g de chocolat Manjari (ou chocolat noir pâtissier)

65g de chocolat Caramelia (ou chocolat au caramel ou au lait)

75g de beurre

25g de farine

3 œufs entiers

30g de vergeoise blonde

1 pincée de fleur de sel Amandes concassées

PAS A PAS

Faire préchauffer votre four à 190 degrés.

Faire fondre le chocolat au bain marie

Faire fondre le beurre puis verser en deux fois sur le chocolat jusqu’à que ce soit homogène Ajouter la farine en pluie pendant que la seconde personne remue au fouet le mélange puis ajouter la pincée de fleur de sel

Casser les œufs et battre avec la vergeoise puis incorporer au mélange précédent jusqu’à que ce soit homogène.

Verser équitablement dans vos 5 moules individuels préalablement beurrés puis ajouter les amandes concassées.

Cuire 5min au four et laisser refroidir légèrement pour déguster encore un peu tiède.

LE TWIST BARBICH’

Pour accompagner ce délicieux fondant, deux options : une boule de glace au yahourt ou un caramel sans lactose, très facile à faire en suivant ces quelques étapes (par les parents si vous avez du gaz à la maison)

INGREDIENTS

60g de sucre blanc en poudre

90g de crème d’avoine

30g de beurre de cacahuète

Mettre le sucre dans une casserole à feu moyen et attendre qu’il caramélise (il faut qu’il devienne ambré) ; pendant que le caramel se forme, faire légèrement bouillir la crème d’avoine.

Une fois le caramel ambré, déglacer avec la crème d’avoine ne remuant (attention ça risque de faire des grosses bulles).

Laisser réduire 5 minutes le mélange jusqu’à ce que les bulles se densifient puis ajouter les 30g de beurre de cacahuète hors du feu et mélanger le tout.

Une bonne grosse cuillère de ce caramel sans lactose sur le fondant au chocolat et voilà un vrai dessert gourmand de Chef... Huuuuumm !

Avec le salon de goûter « Pleure pas Madeleine », on se lance dans le crumble pomme/poire chocolat ! Comme Nadège dit « les fruits c’est la vie » ! On a aussi repéré les recettes de crêpes et pancakes, de la pâte à tarte et des cookies sans gluten de Franck Moulard, de la pâtisserie spécialisée sans gluten située à Annecy.

Huuuum ! Miam Slurp ! Ch'est bon la Pâticherie ;-) © Getty

Yoga et méditation : zen en famille pendant le confinement Vilayrack Fournier Bidoz (Sabaidee Kids) organise des séances de yoga en famille et dédiés au petits, également toute l’année des cours de « wobbel yoga » à Epagny. Durant le confinement, elle propose des temps zen à la maison, pour enfants et parents. En ligne, le cours des P’tits Yogis pour les 18 mois-3 ans. Suivez aussi les suggestions de Sabaidee kids ici

Aurélie Brac, professeure de yoga parents-enfants (l’Atelier du corps Annecy) nous offre des vidéos d’exercices de yoga à partager en famille durant le confinement ; pour détendre les tensions après une journée d’école à la maison. Vous connaissez la posture du Bucheron ? Elle fait un bien fou. Vive le yoga en s’amusant !

Entretenir son corps pour libérez son esprit : voici 10 mouvements de respiration à faire à la maison avec les enfants (en ramenant la conscience aux sensations corporelles, sans jugement, dans l'instant présent) que Christèle Marlot (Les Ateliers de Zébrus Sallanches) nous souffle. La spécialiste de la méditation en famille partage également une super routine énergétique à pratiquer avec les enfants et un kit d’activités autour des émotions.

Jouez avec les musées « Musée fermé, musée connecté » ! Tel est le leitmotiv du Musée Alpin de Chamonix qui offre à nos bambins de belles découvertes de leurs collections en s’amusant durant ce confinement. Trouver un intrus, jouer aux 7 différences, recréer une œuvre en puzzle, 25 ou 56 pièces, colorier les œuvres…

Inspirée par les initiatives des médiateurs du Musée Alpin de Chamonix, l’équipe de l’Abbaye d’Abondance propose également des jeux permettant de poursuivre la découverte de ce site patrimonial de Haute-Savoie. Réalisez, entre autre, une série de puzzles en un temps... record ? Visitez un musée fermé ! Le Musée de l’Horlogerie et du Décolletage (Cluses) présente ses œuvres de façon amusante. A découvrir par exemple : la « descendeuse » du musée, une pendule en pente légendée ainsi « A votre avis, combien de temps lui faut-il pour dévaler cette piste noire ? Indice : Alexis Pinturault est plus rapide qu’elle ! »

Vous y découvrirez aussi le dinosaure qui a investi les lieux en notre absence…

Un petit cours d’histoire… Voici un récapitulatif de l'histoire de la Haute-Savoie ! Merci à Savoie Mont Blanc Juniors pour la création de cette fiche !

Visiter un château avec vos princes et princesses Confinés certes... mais cultivés. L’équipe du Château de Menton (Menthon Saint-Bernard) a à cœur d’ouvrir les portes de ce Monument Historique d’une autre manière. Chaque jour, elle partage avec nous des vidéos sur le château. Découvrez un thème par semaine, des informations inédites et parfois insolites.

Compter les oiseaux, de nos jardins, ou visibles depuis votre balcon ou fenêtre pendant 5 à 10 minutes chaque jour ? Une belle idée suggérée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ; initiative relayée et suivie par la LPO Savoie et la LPO Haute-Savoie dont vous pouvez suivre les autres idées sur leurs pages facebook respectives. Et pour accueillir les oiseaux dans notre jardin, La Maison du Salève (Présilly) nous invite à leur offrir un nid douillet et créer un nichoir ; La Salamandre​ vous explique comment fabriquer un nichoir avec un pot de fleur : c'est à vous !

Sur les traces des animaux. Il n’est pas possible de partir à la découverte des traces d’animaux à l’extérieur en pleine nature (c’est le dossier spécial du magazine RécréAmômes de printemps.) Mais vous pouvez vous y préparer et consulter en famille l’atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes avec la ressource proposée par FNE 74.

A travers un écran, ça me va bien pour le moment ;-) © Getty

Incollable sur le Parc de Chartreuse ! Connaître le Parc de Chatreuse comme sa poche avant de découvrir sa nature en vraie, quand on pourra ressortir ! Le Parc a réalisé un kit pédagogique « Chartreuse en poche ». Ce kit contient, entre autres, des fiches activités permettant à toute personne adulte de mettre en place des activités avec des enfants de 3 à 11 ans.

Des visites virtuelles avec le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie. Que diriez-vous d’une visite des lacs de Saint-Jean-de-Chevelu et de leurs marais aujourd’hui ? Les découvertes entre Rhône et Dent du Chat

De jolies histoires à écouter Tous les jours de la semaine, les bibliothécaires de la médiathèque de Cluses proposent, en vidéo et sur facebook, une histoire à écouter le soir, et plusieurs dans la semaine des petites comptines pour ravir les petites oreilles de nos petits.

''Chat crée Histoire'' où ''La légende de la Dent du Chat''… L’office de tourisme de Yenne propose de visionner en famille le court-métrage sur La légende de la Dent du Chat (signé Ali Boubred). Connaissez-vous vraiment la légende ? C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la plus célèbre des histoires entre Rhône et Dent du Chat…

La Préhistoire à la maison : ateliers et jeux pour nos « Cro-mignons » L’équipe des Grottes du Cerdon propose une série "La Préhistoire à la maison" ; déjà en ligne un atelier poterie (avec pâte à sel) et un petit mot croisé préhistorique à faire en famille !

En chœur et en cœur : rejoignez l’orchestre au balcon à Chambéry ! #18hsurmonbalcon c’est le nom de l’initiative musicale lancée par les professeurs et les musiciens de la Cité des Arts de Chambéry.

Ce rendez-vous musical répond à un double objectif : apporter un peu de légèreté en cette période de confinement mais aussi inciter les enfants, en formation musicale, à poursuivre la pratique de leur instrument. Les enfants, qui apprennent la musique, sont invités à jouer de leur instrument depuis leur balcon *. Un rendez-vous journalier... de 18h à 18h15. Après s’être entrainé durant la journée, l’enfant musicien (de la Cité des Arts ou d’une autre école de musique) pourra exprimer son talent pendant une à deux minutes depuis son balcon ou sa fenêtre ouverte (bien-sûr, sous la responsabilité de ses parents). Le relai musical pourra être pris par un autre enfant voisin. Une pratique musicale à tour de rôle qui pourra évoluer de jour en jour... En fonction de l’ampleur prise par cette initiative, les professeurs de la Cité des Arts pourront remettre des partitions communes à leurs élèves pour aboutir à une mélodie plus construite. Et pourquoi pas voir naître une formation d’un nouveau genre : un orchestre au balcon !

* Dans le strict respect des mesures d’isolement (distance d’au moins 1,5 m avec le voisinage) et sous la surveillance des parents.

Belles activités avec vos mômes !