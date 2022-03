Saint-Patrick 2022 à Toulouse

Ce jeudi 17 mars on fait la fête dans les bars, on joue, on écoute des concerts. Tour d'horizon des soirées organisées en cette fin de semaine en Occitanie dans Circuit Bleu, côté... vert !

Ce jeudi on fait quoi ?

Dans le Lot, les Docks de Cahors qui accueillent du punk celtique à 21h00 et des ariégeois Tara's Folk pour du folk rock irlandais ce jeudi 17 mars.

A Toulouse ce 17 mars ...

La biérothèque de Gramont fait un quizz spécial Irelande. Le « V and B » propose une soirée spéciale avec minis-jeux, cidres et spécialités du pays au 789 Rue Max Planck. Au fû et à mesure de la rue Gabriel Péri, ambiance dublinoise. Le délirium café passe au vert ce jeudi soir. A la Houblonnière, on fête la St-Patrick en musique, rue de la République. Parmi les bars qui fêtent aussi la Saint-Patrick à Toulouse : le Grand Zinc, le Péry, L’Autruche, Le London Town, The Danu ou la Friche Gourmande. Le Ministère, rue Peyrolières, célèbre aussi la Saint-Patrick jeudi et vendredi. Les bar O’Brien (de Jean-Jaurès et Arnaud-Bernard) proposent 3 jours de fête jeudi, vendredi et samedi.

Vendredi, la fête continue

Rendez-vous au Dubliners à Toulouse avec des chansons de pub et des chansons de marin. En Haute-Garonne, le village de Lévignac célèbre la Saint-Patrick dès 19h sous la halle. Dégustation de bières braxéennes, chants et danses. Ce vendredi dans le Comminges, rendez-vous aussi au Fousseret pour fêter la Saint-Patrick sur la scène du Picon à 20h30 avec Eolyo et Tribal Celtique. La soirée continue à 22h avec du folk.

Samedi à Conconrès (46) Copier

A Carcassonne, ça dure 3 jours dans le bar The Celt pour rattraper les St-Patrick de 2020 et 2021. Bières vertes et chapeau au programme. Et samedi, à l'usine de Toulouse, Jam session irlandaise à 20h30. Et concert des Booze Brothers à 22h suivi d'Eloya à minuit. Ce samedi c'est la fête de la bière dans le Lauragais à Villenouvelle avec un repas choucroute en musique.