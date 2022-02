Saint-Valentin : nos bons plans toulousains

Se défouler quand il y a quelques tensions dans les couples, se motiver ensemble pour former un duo complice, voilà les ambitions de JBM Sports à Toulouse. Rencontre avec le coach sportifs des amoureux : Jean-Baptiste Meurin.

Au nord de Toulouse, avenue des Etats-Unis, le cabaret La Vénus propose un dîner-spectacle pour cette Saint-Valentin. En première partie, le chanteur-imitateur Fredo, suivi de la revue Fantasme. Au menu : Filtre d’amour à la framboise, foie gras gelé au porto, pavé de saumon aux écrevisses, homard sauce armoricaine, rose en chocolat… TARIF : de 69 à 124 euros Et un tirage au sort sera effectué pendant la soirée pour permettre à l’un des couples de voir son addition offerte ! Don c'est dès 19h30 au 388, avenue des États-Unis.

Une expo coquine est à voir jusqu'au 28 février à Castres (81) à l'Amélie Mélo. Les clichés sensuels et érotiques de Laurent proposent une plongée dans l'univers intime des pratiques sexuelles méconnues comme le shibari avec les cordes... Pour info en Ariège, un jeune street artiste propose aussi des cœurs rouges dans les environs de Lavelanet et Mirepoix. Il distribue de l'amour.

Un mot des menus gourmands de la St-Valentin à Albi : Chez Michel Belin, 3 belles verrines en guise d'entrée Noix de St Jacques snackée Gravlax de saumon, mousse à la betterave. Foie gras de canard-maison, fine gelée au Monbazillac. L'Alchimie joue la carte de la langoustine. La Table du Sommelier propose : un Duo de cabillaud et Saint-Jacques en croûte d'herbes. Sinon, La Fourchette Adroite propose Filet de canette sauce aigre douce et Le Maca-Coeur: macaron rose en forme de cœur litchis et framboise. Du côté du restaurant O Saveurs d'Antan gravlax de merlan de ligne à la gaillacoise. Aux jardins de l'archevêché d'Albi : la Demi sphère de chocolat, crème pâtissière chocolat et son cœur de mangue. A la Vermicellerie, tartare de canard en 3 façons. A la part des Anges : Veau, truffe et foie gras comme un chou farci. Des coups de cœur aussi à l'épicurien avec la pavlova chocolat. Au Lautrec j'ai repéré : le Cœur croquant choco noir à partager.

