"Savoir nager" : Florent Manaudou donne des cours de natation à des enfants des quartiers de Marseille

Trois champions olympiques pour leur apprendre à nager. Florent Manaudou, Charlotte Bonnet et Marc-Antoine Olivier se sont mis à l'eau ce mardi 30 mai au cercle des nageurs de Marseille. Les médaillés ont rencontré des enfants d'écoles et de collèges prioritaires de la cité phocéenne. C'est l'opération "Savoir nager" , organisée par EDF, partenaires des jeux olympiques et paralympique 2024.

Marc-Antoine Olivier, Florent Manaudou et Charlotte Bonnet ont passé quatre heures avec les enfants. © Radio France - Julie Viallon

Un enfant sur deux ne sait pas nager en entrant en sixième

Pour Florent Manaudou, l'enjeu est de taille : "Je suis très content d'être là parce qu'il y a énormément d'enfants à Marseille et dans la France entière qui ne savent pas nager. A Marseille, c'est un enfant sur deux qui n'est pas à l'aise dans l'eau en entrant en sixième et qui prend le risque de se noyer. Donc c'est très important d'avoir des occasions comme ça pour aider des jeunes."

Les enfants, eux, sont à la fois euphoriques et impressionnés. "Jamais je n'aurais pensé que j'allais nager un jour avec un champion qui a des médailles", s'exclame Nasser, 11 ans. Pour Naïda, l'enjeu est différent : il y a encore quelques mois, elle avait peur de l'eau. Maintenant, la jeune adolescente sait nager et cette journée lui a permis d'être beaucoup plus à l'aise dans le bassin. "Je n'ai plus peur de l'eau, je me sens bien et je m'amuse", confie la jeune fille.