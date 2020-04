Schoolmouv : les toulousains vous aident pour réviser

900 cours en vidéos, 1600 fiches … en tout, plus de 12 500 contenus en ligne pour réviser pendant ces vacances. School mouv' a été créée en 2015 par un jeune toulousain : Shannon Picardo.

Abonnement moitié prix actuellement

La plateforme enregistre 2 millions 500 000 visites par mois en temps normal. Là on imagine que vous serez nombreux à y aller car jusqu’à la fin du confinement, l’accès aux éléments payants est à 15 euros au lieu de 30€ jusqu’à la fin du confinement. Certaines formules sont à -60%. En tous cas, ça balaye la scolarité de la 6ème à la terminale. Donc 7 classes avec 7 types de contenus et 19 matières. 150 000 familles se sont inscrites en mars dernier contre 60 000 en mars 2019. Le site a vu son trafic multiplié par 4 en 15 jours.

200 enseignants collaborent avec la star-up haut-garonnaise pour accompagner les collégiens et les lycéens de partout avec des exercices interactifs. Et vous pouvez poser des questions à un prof sur un tchat de 9h à 18h pendant que les établissements scolaires restent fermés.

C’est une approche bienveillante et positive de l’apprentissage.

La réforme du lycée est prise en compte. Un outil conçu par des experts avec des méthodes uniques et des contenus novateurs. 30 000 enseignants l’utilisent.

C’est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur le site schoolmouv.fr ou sur l’appli. 97% des abonnés le recommandent et il parait qu’on gagne un peu plus de 3 points sur sa moyenne. Pas mal pour le contrôle continu... Comprendre, apprendre, réviser progresser : "ensuite libre à eux de devenir physicien ou éleveurs de biquettes" nous dit Schoolmouv.