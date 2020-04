On se met aux langues étrangères, à la langue des signes et aux langues régionales

Apprendre des langues étrangères sans se ruiner, c'est possible notamment grâce l'application que nous avons sélectionnée.

Il s'agit de Duolingo.

Entièrement gratuite (bien qu'une version payante plus complète soit aussi disponible), elle permet d'apprendre toutes les langues du monde en seulement 5 à 10 minutes par jour avec des leçons ludiques.

Comment ça marche ? Très facile à utiliser, vous sélectionnez la langue qui vous intéresse puis vous remplissez le formulaire précisant si vous êtes 100% débutant où pas dans cette langue et puis vous commencez instantanément votre enseignement grâce à des cartes ludiques, des QCM et des extraits audios.

Verdict : On se laisse vitre prendre au jeu avec cette application destinée aux débutants ou à celles et ceux qui cherchent à pratiquer la lecture, l’écriture et la prononciation.

Duolingo est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone.

L’application à télécharger sur Apple Store ou Google Play.

Il existe d'autres applications pour apprendre des langues étrangères, certaines payantes, d’autres avec des pubs. À vous d'essayer et de valider celle qui correspond le plus à vos attentes.

Et si on profitait également du confinement pour apprendre la langue des signes.

À`force de voir notre président doublé en langue des signes pendant ses allocutions, nous nous sommes dit que ce serait intéressant de profiter de ces quelques semaines de confinement pour apprendre pourquoi pas la langue des signes.

Pour vous lancer, il existe une application à télécharger pour votre mobile, sans doute la référence pour débuter sans même ouvrir votre porte monnaie. Cette application s'appelle Elix.

A défaut d’être une méthode d’apprentissage en langue des signes, Elix c’est un dictionnaire visuel qui regroupe 13 500 signes et 12 000 définitions.

Comment ça marche ? Le fonctionnement est très simple.

Vous rentrez un mot et validez pour obtenir la définition écrite, la définition en langue des signes française et surtout la vidéo de démonstration que vous ne manquerez pas d'imiter pour montrer vos progrès rapides à vos proches. Là aussi, l'application est très ludique et on se prend rapidement au jeu. Elix est évidement disponible sur Play Store et Apple Store

Enfin si nous profitions du confinement pour nous mettre aux langues régionales.

Pour faciliter vos débuts, un site internet qui vous permettra d'apprendre les rudiments du provençal, site sur lequel vous trouverez des cours gratuits, du vocabulaire, des expressions, des tests de niveau … son nom c’est prouvencaulengovivo.free.fr

N’oublions pas non plus celles et ceux qui veulent se mettre au nissart qu’on parle dans la région de Nice.

Là aussi, un lien pour vous entraîner et enrichir votre vocabulaire

...et RDV dans quelques semaines pour votre premier contrôle. Les oraux, ce sera pour plus tard.