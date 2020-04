Solidarité et convivialité, même confinés ! avec Emilie Mendonça

Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo sur les réseaux sociaux, où on voit Le Parisien Noam Cartozo se mettre à sa fenêtre et alpaguer tout le voisinage pour une petite séance de questions de culture générale, à la manière du fameux « Questions pour un champion » (mais en version confinée !).

Alors pourquoi pas nous ? On peut repiocher des questions dans sa vieille boîte de Trivial Poursuit, ou les créer en faisant des recherches dans nos livres ou sur internet. Pour animer le jeu, l’idéal est d’être dans une rue étroite, où la voix porte, et où tout le monde peut se voir et s’entendre sans trop de problème. Et si vous êtes sur un boulevard, dans des barres HLM ou des maisons individuelles, il y a toujours des solutions : se mettre à sa porte pour jouer dans la cage d’escalier, ou dans son jardin, à son portail… Pour savoir si ça marche, une seule solution : essayer !

D’autant que l’idée est adaptable sous d’autres formats : on peut jouer aussi en musique, à la manière d’un blind-test où les voisins devront deviner l’interprète ou le titre des chansons que vous diffusez (ce qui a l’avantage de ne pas user la voix de l’animateur, grâce à l’utilisation d’enceintes). Et si on aime chanter, on peut aussi organiser un karaoké si on a la chance d’avoir un vidéoprojecteur pour diffuser les paroles à tout le voisinage, en extérieur, ou tout simplement profiter des talents des voisins (guitaristes, pianistes se cachent souvent à deux pas de chez vous), en entonnant tous ensemble des chansons choisies un peu à l’avance.

Dans tous les cas, optez pour un rendez-vous quotidien à heure fixe, cela rythme la journée et permet à tout le monde de se retrouver. Et au cas où tout le quartier ne serait pas séduit, mieux vaut une séance assez courte (10 à 15 minutes) pour ne pas perturber le voisinage trop longtemps.

Si vous avez d’autres bonnes idées, partagez-les sur la page de France Bleu Touraine !