Sophie Pilcer, sexologue : le couple pendant le confinement

La Chine enregistre depuis quelques jours un nombre record de demandes de divorce. Pas facile de cultiver l'amour quand on vit non-stop ensemble dans un espace clos.

Sophie Pilcer, sexologue à Nancy et à Reims, intervient régulièrement en tant qu'expert sur l'antenne de France Bleu Sud Lorraine. Elle nous donne quelques conseils pour préserver son couple en cette période de confinement, où l'on va passer 24h sur 24h ensemble. Pas évident !

Le confinement n’autorise ni à dévaloriser, ni à insulter, ni à forcer d’avoir des relations sexuelles. Si vous êtes victime de violences, il existe un numéro que vous pouvez appeler : 3919 (Numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés).

Plus que jamais nous allons devoir inventer le couple

Il faut faire preuve d’imagination pour se réserver des moments à soi, seul, malgré l’espace réduit et la cohabitation 24H/24.

Rappelez-vous des 5 temps de l’amour : le temps de la tendresse, le temps de la séduction, le temps du désir, le temps de l’excitation et le temps, peut-être, du rapport sexuel. Tout cela est encore valable aujourd’hui, et d’autant plus ! Parce que finalement qu’est-ce qu’il va nous rester : l’amour, le lien, l’intime.

Petit exercice à faire dès ce soir

Je vous demande à tous de dire à celui, à celle avec qui vous êtes confiné, des mots d’amour. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous mettre dans cette posture d’anxiété de stress de soupirs, STOP ! Nous avons tous besoin de mots d’amour, ce soir un mot d’amour, un mot positif dans chacun des couples,

