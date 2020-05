Sorties en famille de RécréAmômes 31-05-2020 : croisière sur le lac, parcours aventure et e-fat scoot.

Avec ce beau temps, un tour de bateau sur le lac d’Annecy en famille

Une petite croisière d’une heure avec les enfants, pour voyager tout près de chez soi.

Si vous voulez embarquer, notez qu’il y a trois départs prévus par la Compagnie des Bateaux du Lac d’Annecy : à 11h15, 14h15 et 16h.

Les réservations se font au préalable par téléphone. Et les masques sont obligatoires à bord, dès l’âge de 12 ans. Informations : www.bateaux-annecy.com

On vous emmène... en bateau ! - Compagnie des bateaux

Grimpons aux arbres à La Fléclaz

Le parc aventure « d’un arbre à l’autre » ouvre dès ce dimanche 31 mai !

A 1500m d'altitude, entre le Revard et la Feclaz, plus de 135 ateliers et jeux repartis sur 13 parcours sont désormais installés.

Notamment le grand parcours et le parcours découverte pour les personnes de plus de 1,40m ; vous pouvez aussi opter pour la formule tribu, la formule kids pour les enfants mesurant plus d’un mètre ou pour le parcours loupiots adapté à nos petits ouistitis âgés de 3 à 5 ans.

Le parc aventure d’un arbre à l’autre est ouvert ce dimanche dès 10h. La réservation s’effectue par téléphone au 06 83 36 05 99 ou mail (info@dunarbrealautre.com) ; 10 pers maximum par départ (1 tous les 1/4 d'heure). Autre impératif lié au COVID : venez avec un masque de protection et des gants. Informations : www.dunarbrealautre.com

Aaaah ! Vivre dans les arbres... - D'un arbre à l'autre

Une activité à tester : le E-fatscoot

Le E-fatscoot c’est une trottinette électrique tout terrain. Et on peut découvrir cet engin fun et facile à prendre en main avec Julien Annequin lors d’une sortie accompagnée à Morillon dans la vallée du Haut-Giffre. Cette activité est accessible aux enfants dès l’âge de 7 ans ; il faut mesurer plus de 1,25 m et il n’y pas de limite de taille. Réservations : 06 62 02 65 99 - Informations : www.ot-morillon.fr/activites/e-fatscoot/

Encore de nouvelles sensations !!! - e-fatscoot

Retrouver d’autres idées de sorties en famille sur la page facebook du magazine RécréAmômes www.facebook.com/RecreAmomes