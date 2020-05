Sorties en famille de RécréAmômes 30 mai 2020 : visite de ferme, parcours aventure et luge d’été

Rando et visite de ferme au col de Tamié

Là-haut, à 900m d’altitude dans le Massif des Bauges, la ferme "Glaces & Cows" propose des visites en famille.

45 vaches y produisent le lait qui est ensuite utilisé pour élaborer notamment des glaces au goût inégalé !

Lors de cette visite programmée à 16h, Hilary vous accompagne pour vous expliquer l’histoire, le fonctionnement de la ferme et la fabrication des glaces ; explications suivies d’une promenade dans les champs pour ramener les vaches à l’étable, où l’on observe la traite avant de déguster du lait frais, du fromage de l’Abbaye de Tamié... des glaces et des sorbets. Prévoyez 1h30 pour cette visite (15€), qui se déroule aussi le mercredi, et pour laquelle il est impératif de réserver auprès d’Hilary, par mail : hilary@glacesncows.fr ou en téléphonant au 06 06 81 31 38. Plus d'Infos : www.glacesncows.fr

L’info en plus !

Si vous ne pouvez pas monter au Col de Tamié et que vous souhaitez goûter aux délices de "Glaces & Cows", retrouvez le triporteur de la ferme, Quai Napoléon à Annecy.

Oooh les belles vaches ! - Glaces & Cows

Un parcours aventure avec vos ouistitis à Passy

Direction le Lac de Passy ! Le parcours aventure Passy Accrolac ouvre dès ce samedi 30 mai ses 8 parcours dans les arbres accessibles à tout âge : des parcours pour les enfants dès 2 ans, pour les 3-8 ans, dès 6 ans… avec plus de 100 jeux en tout. A tester également : l’airbag dès 6 ans et la catapulte humaine accessible aux enfants dès 10 ans.

Passy Accrolac est ouvert tous les samedis, dimanches, mais aussi les mercredis de 13h30 à 18h30. Informations : www.passyaccrolac.com

L'aventure et les frissons sympas en famille - Passy Accrolac

On sort la luge… d’été au Semnoz !

Après la randonnée, la luge d’été c’est l’autre activité que nos enfants aiment pratiquer quand il fait beau. La luge d’été du semnoz est ouverte les samedis, dimanches et mercredis aussi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Pensez à apporter votre masque. Double avantage du masque : s'amuser en toute sécurité et prévenir des moucherons entre les dents ! Informations tarifs : www.semnoz.fr

Tout Shuss... sur les fesses ! ou presque - Semnoz

Et pour ces 3 sorties, bien entendu toutes les mesures de précautions liées au COVID 19 sont prises rassurez-vous.

Et vous pouvez retrouver d’autres idées de sorties en famille sur la page facebook du magazine RécréAmômes : www.facebook/RecreAmomes