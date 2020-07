Système C: testez l'Efoil au lac d'Aydat

l'Efoil

C’est "une aile portante" propulsée par l’électricité. Cela vient de l'hydrofoil, appelé aujourd'hui foil. C'est apparu dans les années 80. Eric Tabarly avait un trimaran à foil baptisé Paul Ricard. Il a, avec ce bateau, battu le record de la traversée de l'Atlantique en 1980.

Cette" planche électrique" vous permet de voler au dessus de l'eau. Une révolution dans le monde du nautisme.

Une aile est sous l'eau et dès qu'on se déplace à une certaine vitesse, on s'élève au-dessus de l'eau. On est en lévitation. Ce sont des sensations uniques! Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer.

Cours d'Efoil à Aydat - Site de l'école de voile d'Aydat

La pratique

Pour pouvoir faire de l'Efoil debout, il faut un peu de pratique. Mais cela devient très accessible, si vous êtes assis. Et vous pouvez déjà avoir de belles sensations.

Vous devez prendre un cours avant de louer un Efoil

Vous êtes prêts à tenter l'expérience? Réservez vite, cette nouvelle activité est très demandée à Aydat. C'est unique en Auvergne!!

Ecole de voile d'Aydat: 04 73 78 33 59

Réécoutez l'interview d'Olivier Sigaud, de l'école de voile d'Aydat, invité de Système en compagnie de Matthieu Moebs

Olivier Sigaud, responsable de l'école de voile d'Aydat, invité de Système C sur France Bleu Pays d'Auvergne Copier

Pour en savoir plus sur l'efoil à Aydat

Rame, rame, rameurs, ramez...sur le lac d'Audat © Radio France - Valérie Pocheveux

L'école de voile d'Aydat

Vous pouvez y pratiquer du pédalo, du paddle, de la voile, du kayak... Cours, locations, stages...nombreuses activités pour toute la famille quelque soit votre niveau ou votre âge. La destination idéale pour les vacances!!!

Découvrez les activités de l'école de voile d'Aydat dans le Puy de Dôme

Ponton des pédalos à Aydat - Jean -François Pujante

Système C à 8h40 sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Matthieu Moebs