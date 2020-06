Et si vous faisiez du vélo sur l'eau? C'est l'activité innovante proposée, plage des Célestins, par les Moussaillons de Vichy

Système C: Les Moussaillons de Vichy

Vichy, belle destination pour un moment de détente: promenade dans les parcs, thermes, shopping et activités nautiques...

Pour changer d'air et pratiquer une activité originale, c'est la destination à ne pas manquer! Promenades sur l'Allier en vélo sur l'eau et prochainement en barque pour toute la famille, cours encadrés ou locations, voici tout le programme des Moussaillons de Vichy.

Le water bike ou vélo sur l'eau

Voici un moyen original et innovant de se déplacer sur l'eau sans se mouiller. Il suffit de pédaler pour avancer. Le vélo sur l'eau s'inspire du vélo et du pédalo. Vous pouvez pédaler en avant et en arrière.

2 parcours vous sont proposés, 1 urbain et 1 plus sauvage pour la promenade.

Vous pouvez aussi participer à des cours coachés avec cardio et renforcement musculaire.

Cette activité est possible toute l'année sur le plan d'eau de Vichy.

Réécoutez l'interview de Romain De Carvalho, invité de Matthieu Moebs dans Système C

