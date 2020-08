Système C: VTT et trottinette tout terrain avec Sancy Sports Nature à la Bourboule

Et si cet été, vous testiez la trottinette électrique à la Bourboule?

Réécoutez l'interview de Stéphane Friaud de Sancy Sports Nature, invité de Système C en compagnie de Christophe Noiseux

La trottinette tout terrain électrique

Un moyen original et ludique de découvrir les chemins du Massif du Sancy.

Toutes les randonnées sont précédées d'une initiation pour se familiariser avec l'engin.

Parcours-découverte à l'intérieur du parc Fenestre de La Bourboule. Une fois le parcours réalisé, vous pouvez partir à l'assaut des chemins en toute sécurité.

les formules proposées

Découverte de 30 minutes sur un parcours ludique et sécurisé au cœur du parc Fenestre.

Rando La Vendeix: 30 min d'initiation puis 1h30 de randonnée accompagnée.

Rando Plateau de Charlannes: durée 2h30 - niveau tout public - dénivelé :500 m.

Rando Lacs et Volcan d'Auvergne: durée 1/2 journée

Formule sur mesure: selon votre niveau - minimum de 6 personnes

Découvrez la trottinette électrique avec Sancy Sports Nature à La Bourboule dans le Puy de Dôme - Site de Sancy Sports Nature

VTT et VTT à assistance électrique

Vous avez le choix, suivant votre niveau de forme.

Il y a un engouement cette année pour les VTT électriques mais aussi pour les VTT dits musculaires, c'est à dire que vous accédez aux plus beaux sommets, à la force de vos mollets!! Mais attention, la descente n'est pas toujours facile non plus...

N'hésitez pas à participer aux sorties accompagnées d'un moniteur. Vous serez mis en garde des difficultés des chemins et vous apprendrez les techniques pour aborder les chemins les plus difficiles.

Le moyen idéal de découvrir notre belle région en toute sécurité.

Rando accompagnée de 2h: 30 min d'initiation puis 1h30 de randonnée accompagnée.

Location à la demi-journée ou journée

Pensez à réserver au 06 07 13 89 35 ou 06 31 94 45 62

Découvrez toutes les activités de Sancy Sport Nature à La Bourboule

Avec assistance éléctrique ou à la force de vos mollets, découvrez les magnifiques paysages du Sancy en VTT - Site Sancy Sports Nature à La Bourboule

