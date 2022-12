Téléthon 2022 en Haute-Garonne 

Ce vendredi 2 décembre, France Bleu Occitanie consacre une émission spéciale au Téléthon entre 10h et 11h. Nous sommes connectés avec Villate (qui a repeint son village), Saint-Lys , Revel , Sainte-Foy-d'Aigrefeuille , Pechbonnieu , Castanet Tolosan et Muret . Écoutez nos ambassadeurs Téléthon. Et à 7h38 ce vendredi matin, toutes les actions de Toulouse avec notamment Viviane Lucet aux Pradettes.

Viviane Lucet aux Pradettes à Toulouse © Radio France - Alban Forlot

Les manifestations de Haute-Garonne

Baptêmes de plongée à Saint-Alban.

Le Téléthon s'implante aussi à la Grande Halle de L'Union.

A Saint-Jean il y aura une marche samedi et 4 chorales attendues.

A Castelnau d'Estrétefonds vendredi soir c'est de 17h30 à 22h dans le complexe sportif.

A Beaupuy, le téléthon c'est à la mairie.

A Colomiers c'est aussi une chaude ambiance avec ce vendredi 2 décembre 2022 un concert de chorales dès 20h30 salle Gascogne. Samedi 03/12/2022, sur le marché de plein vent et dans la rue du centre on vous vendra des chocolats chauds, des viennoiseries et des objets du Téléthon. Prévoyez aussi des démonstrations avec Acroller, Coloms'Country et Spectambus. Samedi midi, toujours à Colomiers, tirage de la tombola.

A Cugnaux, le Téléthon c'est en continu dans la salle Albert Camus.

Le Téléthon Lumière, c'est place de la mairie à Tournefeuille et une course part vendredi matin de l'école Lucie Aubrac.

Rendez-vous aussi dans la salle des fêtes de Seysses.

Dégustation de soupe à l'oignon à Lacroix Falgarde au centre commercial Verte Campagne dès ce vendredi soir de 17h30 à 19h30.

Randonnée nocturne à Léguevin samedi soir dès 20h.

A Cornebarrieu, soirée cabaret samedi soir.

Dans le Lauragais à Ayguevives, lâcher de lanternes samedi à 18h.

A Calmont, Téléthon place de l'église.

Téléthon aussi à Tarabel.

A Saint-Pierre-de-Lages, place de la mairie.

Télémiam à Flourens et chronolac.

Téléthon à Mons.

A Saint-Sulpice-sur-Lèze, rendez-vous place de la Mairie.

A Carbonne, vente de bulbes et déco de noël samedi au rond point de l'Arize et vente de crêpes à Auchan Carbonne.

Une marche à Odars samedi.

A Auterive, spectacle de danse au théâtre Allegora.

Vente de produits créatifs à Ramonville place d'Occitanie.

Le Quint Téléthon c'est vendredi soir place Bergerot à Quint Fonsegrives.

Bourse aux livres dimanche à Labège.

Soirée dansante les 9 et 10/12 à Escalquens.

Toutes vos manifestations Téléthon en CLIQUANT ICI .

Affiche Téléthon à Muret © Radio France - Alban Forlot

Quelques temps forts dans la région

Dans le Tarn, à Albi, le point chaud c'est la place du Vigan avec une vente de fouaces, des séances de réflexologie, la vente des ballons de la poésie mais aussi les majorettes street ladies et le caddython.

A Castres on vous vend des chouquettes 10 rue Albert Calmette.

En Ariège, près de Pamiers, le Téléthon se fait à la Tour du Crieu, précisément au Complexe sportif.

Dans le Gers, bal et initiation à la country dans la salle des fêtes de Beaupuy.

Animation sur le marché de noël de Miélan.

Les 10 km de Saint-Clar.

A Carcassonne c'est sportif avec de l'aviron ou du futsal.

Dans l'Aude un tour des villages à cyclo est prévu à Castenaudary, dans la Halle aux Grains.

Et sinon le Limoux Olympiade soutient le Téléthon avec le club des supporters du Limoux 13.

Dans le Tarn et Garonne, on se mobilise à La-Ville-Dieu-du-Temple, Castelsarrasin et on salue l'association Rio de Montauban qui a récolté des fonds pour l'AFM.

Dans le Lot, une chaîne de l'espoir a lieu samedi à Figeac avec vente de ballons en centre ville et du flamenco l'après-midi à l'Espace Mitterrand, salle de l'Europe.

Cahors organise 2 circuits de randonnées qui partent de l'Espace Valentré samedi à 14h30. Apéritif dès 18h30. Et repas dansant avec l'orchestre Franck Orly au même endroit à 19h30.

En Aveyron, près de Rodez on a un concert apéritif demain à Sébazac Concourès dans la salle de la Doline de 14h00 à 23h00.

Dans le Lot et Garonne, la pétanque du Téléthon c'est demain au boulodrome du Passage d'Agen et défilé de mode vintage dans la salle Jean Ferrat.

Faites vos dons en CLIQUANT ICI