Témoignage : accoucher à Dijon en pleine pandémie

Avoir un bébé pendant cette période de confinement et de lutte contre la propagation d'un virus n'est pas la chose la plus simple du monde. Les attentes, les doutes, sont évidemment présents dans la tête des parents et les protocoles et les organisations peuvent en plus, évoluer à tout moment...

Un jour si particulier dans un contexte extraordinaire

La semaine dernière, lors des tous premiers jours de confinement, nous avions passé un coup de fil à Albin, un futur papa dijonnais. Lui et Mathilde attendaient alors avec impatience leur premier enfant. Quelques jours plus tard, Sélina est arrivée pour le plus grand bonheur de ses parents. Bien sûr tout n'a pas pu se passer comme prévu et imaginé par les deux parents mais finalement, l'accouchement s'est déroulé dans des conditions « presque normales ».

Un accouchement presque comme prévu Copier

Si le bébé, la maman et la papa se portent bien, c'est en grande partie grâce au personnel soignant. Malgré des conditions de travail forcément très particulières, ces jeunes parents ont pu être accompagnés le mieux possible.

Le personnel de la maternité Copier

Avoir son premier enfant en plein milieu d'une pandémie mondiale, voilà une drôle d'histoire qu'Albin et Mathilde pourront raconter à Sélina quand elle sera plus grande !