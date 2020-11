Toulouse : le Capitole en orange contre les violences faites aux femmes

La Chronique Copier

Toulouse Métropole, la Préfecture, la Justice, l’Ordre des Avocats et le conseil régional de l'Ordre des Pharmaciens Occitanie se mobilisent pour répondre de façon adaptée aux victimes. La ville de Toulouse à mis en ligne un flyer qui est disponible dans les centres de consultation Covid et les pharmacies.

Tisséo s'engage aussi

Le guide pour agir contre le harcèlement sexiste dans les transports en commun est est édité à 6000 exemplaires et diffusé dans les agences Tisseo, en mairie et à l’ensemble des établissements scolaire du secondaire et du périmètre des transports urbains de l’agglomération toulousaine. Par ailleurs Tisseo rappelle qu’elle est engagée à faire évoluer les mentalités et les perceptions voir les préjugés face à des comportement inappropriés dans les transports en commun. Elle le fait pas le biais de campagne de communication régulière sur son réseau. L’objectif c’est d’inciter les victimes et aussi les témoins à agir.

Le Sicoval emboîte le pas

La communauté d’agglo du Sud Est Toulousain rappelle ses engagements dans la lutte contre les violences faites aux femmes avec de nombreuses actions et dispositifs. Parmi le panel existant il y a le dispositif VIF c’est un réseau d’alerte et d’accompagnement des victimes et des témoins à destination des commerçants adhérents. Et ses commerçants sont facilement identifiables avec un QR Code apposé sur leur devanture qui permet à tout un chacun de pouvoir lancer une alerte. A noter que les commerçants adhérents peuvent aussi orienter et communiquer les numéros locaux utiles aux demandeurs. Si vous êtes commerçants et pas encore adhérents vous avez toutes les infos sur le site sicoval.fr

39 19 : le numéro à retenir

Le 112 c’est un numéro d’appel international d'urgences. Il fonctionne donc ou que vous soyez depuis n’importe quel téléphone.

c’est un numéro d’appel international d'urgences. Il fonctionne donc ou que vous soyez depuis n’importe quel téléphone. Il existe aussi le 114 qui est accessible par appel, vous pouvez aussi envoyez un sms à ce numéro ou même aller sur internet : urgence114.fr (Il faut préciser que le 114 est numéro a destination des sourds et malentendants mais ça marche aussi dans le cadre des violence)

qui est accessible par appel, vous pouvez aussi envoyez un sms à ce numéro ou même aller sur internet : urgence114.fr (Il faut préciser que le 114 est numéro a destination des sourds et malentendants mais ça marche aussi dans le cadre des violence) En France vous pouvez faire le 17 c’est le numéro de la police.

c’est le numéro de la police. Il existe un numéro spécial, le numéro « violences femmes infos » c’est le 3919 . Numéro gratuit et anonyme du lundi au samedi de 9h à 19h, pour parler et libérer la parole.

. Numéro gratuit et anonyme du lundi au samedi de 9h à 19h, pour parler et libérer la parole. Et quand la parole n’est pas libre, que l’alerte est compliqué à être lancée. Il existe une solution. C’est de se rendre en pharmacie, de commander des masques et lors de votre échange avec le pharmacien d’utiliser le code « Masque 19 ». Le pharmacien comprendra instantanément votre message et de façon discrète préviendra immédiatement les forces de l’ordre pour qu’elles interviennent.

