Trophée Roses des Sables avec des toulousaines

Amies depuis plus de 6 ans, mamans de 6 enfants à elles deux, les roses toulousaines partent sur les pistes marocaines. Les équipages 100% féminins prouvent ainsi, à chaque nouvelle édition, que le rallye automobile n’est pas qu’une affaire d’hommes. 6 000 km, avec pour seuls outils un roadbook et une boussole, en respectant les différents contrôles de passage et en réalisant un kilométrage au plus près de celui du roadbook. Le rallye exclut toute notion de vitesse. Sept étapes dont le fameux marathon qui plonge les participantes dans un défi de 48 heures d’autonomie et l’étape tant attendue des dunes durant laquelle elles franchissent ces majestueuses montagnes de sable doré. Claire-Marie Dagonet, est Rédactrice et Influenceuse Web - Entrepreneuse dans la promotion des activités pour enfant pour le site Kidiklik31.

