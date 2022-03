Ukraine : les collectes solidaires en Occitanie.

Albi : Nouveau point de collecte

La Ville d'Albi met à la disposition des Albigeois à compter du lundi 7 mars un point de collecte pour les dons de vêtements, chaussures, couvertures, linge ... en bon état, destinés aux réfugiés à l’Atelier/Espace social et culturel de Lapanouse Saint-Martin : 7, square Amiral Abrial.

Montauban : les associations mobilisées

Afin de contribuer à aider les populations sur le plan humanitaire, une collecte de produits de première nécessité (hygiène, premiers soins, petit matériel) est ainsi organisée dans la cour de l’Hôtel de Ville. Les Montalbanaises et les Montalbanais qui le souhaitent peuvent ainsi déposer ces produits de première nécessité aux horaires d’ouverture au public de la Mairie de Montauban : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.

Dans notre région, différentes actions.

Dans le Gers, Auch invite à faire des dons à l'Unicef. En Aveyron, une première collecte a eu lieu le 2 mars à Rodez. Dans le Lot, une première étape le 3 mars à Cahors. En Ariège aussi, dispositif à Foix : Cliquez ici. Le 14 mars, des décisions seront prises à Agen pour venir en aide à l'Ukraine. La ville de Carcassonne liste les produits nécessaires ici. Toute la Région Occitanie s'organise du Comminges à la Méditerranée.

Toulouse aux couleurs de l'Ukraine.

En témoignage de solidarité avec le peuple ukrainien et la ville de Kyiv, ville jumelle de Toulouse, le Capitole est pavoisé des drapeaux ukrainien, français et européen, et illuminé le soir aux couleurs nationales de l'Ukraine. Plusieurs actions possibles.

Vous pouvez héberger des réfugiés ukrainiens et envoyer vos infos ici : accueil-ukraine@mairie-toulouse.fr

des réfugiés ukrainiens et envoyer vos infos ici : accueil-ukraine@mairie-toulouse.fr Pour les dons financiers :

Pour les dons de matériels :

L'Association France Ukraine Libre organise des collectes de dons aux 2 adresses suivantes :

- 97 avenue de Toulouse à Bruguière (ouvert du lundi au vendredi, 9h-17h30 et le samedi 17h-20h)- 35 boulevard André Netwiller à Toulouse (ouvert du lundi au mercredi, de 17h à 20h).Les besoins sont limités à des aliments secs et non-périssables (pâtes, barres énergétiques, alimentation infantile…) produits d’hygiène, matériels médicaux... Vous pouvez également faire vos propositions de dons à l’association Aide médicale et caritative France-Ukraine en remplissant ce formulaire en ligne. Equipement de Toulouse Métropole, le MIN de Toulouse recueille également vos dons notamment des produits secs, médicaments et matériels médicaux, produits pour bébé comme les couches ou du lait infantile. Pour tout renseignement : accueil@min-toulouseoccitanie.fr ou 05 67 22 30 69 ou, pour les dons alimentaires, occitanie@solaal.org