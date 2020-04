Un concours artistique est organisé à Bergerac jusqu’au 30 avril

Face à la pandémie de COVID 19, la Ville de Bergerac se voit dans l'obligation d'annuler le Mai des Arts 2020. Cependant, la Ville vous propose de faire de ce confinement un moment créatif pour stimuler votre imagination, en participant à un concours artistique revisité. Pas de thème prédéfini, pas de support imposé : dessin, photo, récit, sculpture, peinture, land art, création numérique... Tout est possible ! A défaut d'être contraints dans notre quotidien par ce maudit virus, soyons libres de créer ! Envoyez des photos de vos œuvres avant le 30 avril à l'adresse suivante : culture@bergerac.fr en précisant le format, la matière et/ou matériau utilisé, vos coordonnées et votre âge. Un jury se réunira pour récompenser les plus belles créations et remettra un prix par catégorie : moins de 7 ans, 8-15 ans, 16-21 ans, plus de 22 ans. Les œuvres primées seront exposées cet été dans le cadre de la "Rétrospective", au presbytère Saint-Jacques. Les Bergeracois et les visiteurs pourront également découvrir, gratuitement, l'exposition "Les Oeuvres du confinement", une action culturelle née du collaboratif et de la solidarité Bergeracoise.