Un espace solidaire ouvre ses portes Place d’Alger au Mans

Un an après l’ouverture de leur première Escale Solidaire dans le grand ouest à Laval. L’association Habitat Humanisme en ouvre une deuxième, cette fois-ci au Mans, Place d’Alger. Pour créer du lien social, Habitat et Humanisme également des Escales Solidaires, autrement dit des tiers lieux où des ateliers sont suggérés : cuisine, estime de soi, sport..

ⓘ Publicité

L'association propose aussi des logements accompagnés à des personnes en précarité dans des habitats individuels ou collectifs. Cela peut être des familles monoparentales, des séniors et des personnes en situations de handicap.

En Sarthe et Mayenne, il y a 50 logements qui accueillent déjà plus de 80 personnes dont des enfants. L'objectif est d'avoir 186 habitations en 2026.

Des logements accompagnés

Afin que les personnes précaires retrouvent une stabilité et un emploi, l’association mise sur le logement.

Pour cela, des bailleurs sociaux mais également des propriétaires solidaires louent leurs logements. « Ca veut dire qu’ils vont accepter de baisser leurs loyers de façon à ce qu’ils soient adaptés aux revenues des locataires. » Explique Valérie Jacquot, directrice de l’association Habitat et Humanisme.

Les logements sont temporaires. Le bail dure six mois et peut être renouvelé deux fois. « Au bout de 18 mois, si une personne est sur la bonne pente et a encore besoin du logement, bien sûr que l’on lui laissera. Mais plus ça va vite, plus la personne devient autonome et c’est notre objectif ». Par contre, les séniors et les personnes en situation de handicap sont là de façon pérenne.

L’association accueille aussi des jeunes et familles monoparentales. Faire des résidences intergénérationnelles est important pour eux.

Augmenter la mixité sociale

C’est l’un des piliers de l’association Habitat et Humanisme. « Les habitants des quartiers ne voient pas toujours d’un bon œil arriver les personnes en précarité mais ils doivent tous apprendre à vivre avec des personnes d’un autre groupe social. La plupart du temps ça se passe bien. La majorité de nos locataires veulent s’intégrer, devenir autonome, trouver un emploi ». Dit Valérie Jacquot.

Pour créer du lien social entre les habitants et les résidents de l’association des ateliers ont été mis en place.

Des ateliers pour rapprocher les différentes classes sociales

Au Mans, c’est un restaurant qui a été choisi. Il est appelé « Le Passage ». Ici, les passagers et les bénévoles préparent ensemble un repas pour seulement deux euros.

Le Lundi, c’est diner. Le mardi, le déjeuner et le jeudi, petit déjeuner. Cet atelier sera proposé à partir de septembre.

« On cuisine ensemble, on met la table ensemble, on fait la plonge ensemble. Les participants peuvent proposer des recettes car on voit à quel point ça crée du lien. » Se réjouit Brigitte Glon, chargée de communication d’Habitat et Humanisme.

Mais attention, ce n’est pas un restaurant ! Tout le monde doit mettre la main à la pâte. « On vient pas se mettre les pieds sous la table. L’idée c’est vraiment que le repas soit l’occasion d’échanger, de valoriser des talents, de travailler l’équilibre alimentaire et le budget.» Insiste Valérie Jacquot, directrice de l’association Humanisme et Habitat.

A Laval en Sarthe, l’atelier cuisine a été un succès. « Marcel était un ancien cuisinait. Il a découpé un oignon d’une façon incroyable. On était tous admiratif et lui était super fière. Je me suis dit c’est gagné parce que passagers et bénévoles, tout le monde était mélangé. J’ai beau être directrice de l’association, je ne sais pas couper un oignon comme Marcel. » Raconte Valérie Jacquot.

Pour participer à ces ateliers, il faut s’inscrire en amont. « Ça va travailler l’anticipation, l’engagement, l’organisation et ça c’est des compétences dont on a besoin quand on va vers l’emploi. » estime Valérie Jacquot.