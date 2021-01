Un premier budget participatif pour le 64 une réussite !

C'est en février 2020, que le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lance son premier budget participatif sur le thème « Créons, innovons, inventons pour que demain, nous puissions être encore plus proches et plus solidaires ».

Charlotte Mauré est chargée de mission participation citoyenne et chef de projet de ce premier" Budget Participatif" un véritable succès ! Plusieurs mois de travail, 65 agents du conseil départemental 64 pour accompagner les porteurs de projet de tout le département.400 projets présentés, 318 retenus et 218 soumis au vote par les habitants de chaque canton pour 41 lauréats qui vous se partager 1 million 500 milles euros. Attention rien n'est perdu, une autre édition "budgetparticipatif64" est déjà dans les tiroirs !

1 500 000 euros pour 41 projets participatifs et 40 000 habitants ont voté

Des projets très différents des uns des autres par exemple : en tête dans le canton Cœur de Béarn : une association "Lahourcade notre village" (Sport) l'association avait besoin de minibus pour que ses habitants puissent pratiquer leurs loisirs préférés. Bernard Hourcadette est très fier de nous annoncer que c'est grâce 921 votes que l'asso va recevoir 34.193 euros pour un minibus flambant neuf. Didier Simonin lui a créé avec 2 autres habitants un lexique audio numérique en occitan gascon(éducation) qui sera disponible en ligne pour tous. 733 votes dans le canton Artix et Pays de Soubestre pour 10.700 euros qui vont servir à acheter un nom de domaine pour l'instant AUDIOC c'est là.

Et puis pour terminer un très joli projet du coté de Morlaas un jardin et un verger partagé pour le Pays de Morlaas et du Montanérès 257 votes pour 19.602 euros. Est Marc Pipelier qui souhaite faire de Morla'Pom plus qu'un jardin, un véritable lieu de rencontres et d'échanges. Pour écouter l'émission c'est ici !