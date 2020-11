Un sapin pour Noël ? Oui, mais un sapin vosgien

Ce fut un grand soulagement, pour eux, d’apprendre que la vente des sapins serait autorisée, cette année, à partir du 20 novembre. Laurent Hatton et Fabien Mathiot ont lancé leur production, il y a 11 ans dans le secteur de Saint-Dié-des-Vosges. Depuis 4 ans, cette production, qui a demandé 7 ans pour arriver au stade de commercialisation, commence seulement à leur rapporter. Onze ans d’existence, c’est finalement peu pour une entreprise de production agricole de sapins et cette vente autorisée est une vraie bonne nouvelle pour nos deux complices. D’autant plus que l’année 2020 a été marquée par des gelées tardives, décimant une partie de la production. Partis de 4000 sapins exploitables cette année, c’est finalement 1 600 à 2000 sapins qui seront proposés à la vente chez les pépiniéristes, écoles partenaires et dans leur point de vente à Sainte Marguerite.

Un sapin écolo ?

Si on évoque les critiques qui émergent, dans notre société, sur l’incompatibilité du sapin avec les gestes écolos, Laurent Hatton sourit doucement et rappelle que ces sapins sont de la production et non de la déforestation. Charge à chacun de les déposer, ensuite, dans les circuits de recyclage des déchets verts ou d’en faire du compost ou des copeaux de bois pour son jardin et ses jardinières. « Nos sapins sont élevés sans intrant chimique. Lors de leur croissance, ils captent le CO2. Nous respectons l’équilibre de la nature et le travail des insectes sur nos parcelles. Et, si vous soignez votre empreinte carbone, mieux vaut acheter un sapin vosgien"

Garder un beau sapin jusqu’à Noël

Faire durer votre sapin, c’est possible. En choisissant un sapin en circuit court, vous avez plus de chances d’acheter un sapin fraîchement coupé, qui n’aura pas traversé l’Europe. « Un sapin, c’est comme un bouquet de fleurs, précise Fabien Mathiot, mettez le dans un seau avec du sable et des cailloux et donnez lui chaque jour un litre d’eau à boire. »

Pour retrouver ces deux exploitants, rendez-vous sur www.lessapinsdenoeldesvosges.fr

Les ventes aux particuliers, dans le respect des gestes barrières, se feront les 28 et 29 novembre et 5 et 6 décembre, de 10h à 17h, chez Fabien au 253 rue de la gare à Sainte Marguerite.