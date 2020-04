Une histoire par jour avec la Compagnie Colibri

Spécial confinement

Pendant la durée du confinement, les comédiens de la compagnie bisontine du Colibri, vous invitent à découvrir des vidéos de lectures d'album jeunesse sur You tube

..."C'est une chaîne éphémère. Le principe ? Nous lisons des histoires aux enfants confinés à la maison à cause du vilain covid-19... Cette chaîne n'existera que pendant cette période de confinement et disparaîtra lorsque nous en serons libéréééés, délivréééés... En attendant, on espère que les enfants (et les parents) apprécieront nos lectures. Courage à tous, et n'oubliez pas : RESTEZ CHEZ VOUS !"...