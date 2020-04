Une livraison de pains et de viennoiseries est organisée en Périgord Noir

La boulangerie « Le fournil de la Farge » vous propose, le temps du confinement, de vous vendre et de vous livrer vos pains et vos viennoiseries

Ces livraisons s’effectuent sur les communes suivantes : - Le Bugue : lundi et jeudi à partir de 9h30 (à domicile) - Campagne : lundi et jeudi à partir de 10h30 (à domicile) - Journiac : mardi et vendredi à partir de 10h sur la place de la mairie - Saint Avit de Vialard : mardi et vendredi à partir de 11h (à domicile) Pensez à commander 2 jours avant au 05 53 07 23 13