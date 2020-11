Une Saint Nicolas ré-inventée à Saint-Nicolas-de-Port

Quand le comité de pilotage a pris la décision d’annuler les festivités à Saint-Nicolas- de-Port, ce fut un crève-cœur. “Nous avons préféré annuler très tôt et imaginer autre chose”, explique Luc Binsinger, le maire de la ville. Le choix a été fait de distribuer un colis gourmand à chaque foyer d’ici le 2 décembre. Le budget des festivités qui s'élève à 60 000 euros a été redistribué aux artisans et commerçants portois pour garnir ces colis de chocolats, pains d’épices, bières locale et fuseaux lorrains. Dans ce panier se trouve également une bougie à allumer aux fenêtres à 20h30 ce samedi quand les cloches de la basilique feront résonner dans la ville l’hymne de Saint Nicolas.

L'intérieur de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port © Radio France - Véronique LORRE

La Basilique de Saint Nicolas reste accessible pendant toutes les fêtes. La Chapelle au Trésor, à l'intérieur de la basilique, garde toujours la fameuse relique du Saint. Elle est visible, moyennant 1 euro, à travers la vitre d’une porte en bois qui garde précieusement ce trésor.

La Chapelle au Trésor. Basilique de Saint-Nicolas-de-Port © Radio France - Véronique LORRE

Ce majestueux bâtiment au centre de la ville a inspiré le chocolatier Hervé Jourdan. Il a réalisé une basilique miniature en chocolat. Faite au centième, elle mesure 87 cm sur un mètre de longueur. Il a fallu une centaine d’heures à l’artiste-chocolatier pour réaliser cette œuvre qui permet de faire très vite le tour de la basilique ;)

Hervé Jourdan et sa basilique en chocolat © Radio France - Véronique LORRE

Il reste aussi des traditionnelles fêtes de Saint-Nicolas-de-Port, le concours, « Ecrire à Saint Nicolas ». Depuis 20 ans, petits et grands de Lorraine et du monde entier envoient un dessin ou une lettre à Saint Nicolas. Le concours est ouvert jusqu’au mercredi 2 décembre minuit. Les gagnants seront connus ce samedi.