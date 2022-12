Vacance de Noël : Une journée en famille à Saint-Martin-Vésubie

2 idées d'activités en famille dans la Vésubie

Première idée : le Vesubia Mountain, un Parc unique en Europe, au milieu des montagnes de la Vésubie, pour pratiquer l’escalade et le canyoning toute l’année et par tous les temps, bien à l’abri, sur 3000m² en intérieur.

Partie Escalade accessible aux enfants à partir de 5 ans avec à un parcours de grimpe ludique tout en couleurs. Plein de défis à relever pour découvrir l’escalade en s’amusant et sans danger puisque les enfants sont assurés et encadrés. Mur d’escalade avec 33 couloirs jusqu’à 13m de hauteur pour tous les niveaux, du débutant au sportif de haut niveau qui peut venir s’entrainer tte l’année sans s’occuper de la météo.

Partie Canyoning impressionnante avec des bassins et des cascades comme en rivière. Tobogans en chute libre, des sauts de plusieurs mètres et des passages en rappel. 1h30 d’aventure sans danger et avec tout l’équipement de canyoning. A partir de 10 ans, et des niveaux de difficultés différents selon vos envies et votre courage !

Pour ceux qui préfèrent attendre les aventuriers, espace piscine et balnéo avec jets de massage, sauna, hammam et espace de remise en forme.

Deuxième idée : le Parc Alpha, le site a été complètement réaménagé après la tempête Alex en 2020. Nous sommes toujours dans le vallon du Boréon, en pleine nature sauvage. La visite guidée dure pendant 2h pour observer les loups dans leur milieu naturel, rencontrer les soigneurs et approcher au plus près des 2 meutes de loups : 5 loups gris d’Europe et 2 loups ibériques. Le but de la visite : comprendre leur mode de vie, mieux connaitre l’histoire du loup, et faire la différence entre ce qui relève de la légende et de la réalité.

Visite très vivante avec des animations pédagogiques autour du loup, des échanges avec les soigneurs et des moments magiques où vous pourrez croiser le regard du loup.

Jusqu’au mercredi 28 décembre 2022, découvrez le spectacle « Le petit chaperon voit rouge » l’après-midi, où il est question de loup bien sûr et d’un petit Chaperon qui en a marre de se faire manger à la fin du conte !

Pour les plus grands à partir de 14 ans, des animations "Soigneur d’1 Jour" pour passer une matinée au plus près des loups avec les soigneurs. Cette animation existe aussi tous les mercredis après-midi en dehors des vacances scolaires pour les enfants de 7 à 14 ans en binôme avec un adulte.

Tarif visite guidée : 12€ par personne, gratuit pour les moins de 8 ans.

Penser à prendre des vêtements chauds ! Il y a de la neige au Boréon.