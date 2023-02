Vacances de février : Connaissez-vous le Laser Tag ?

loading

2 amis azuréens, Adrien et Lucas lancent un nouveau concept

La technologie Laser Tag permet de jouer sur tous les terrains de jeux possibles (clairière, ruine, forêt, jardin, terrain de foot, gymnase, rooftop, station de ski, hangar, bureaux, rayons de magasins…). Les possibilités sont quasi infinies pour qu’un endroit basique se transforme en véritable arène de jeux.

Vivre l’expérience d’un paintball avec des armes lasers, c'est pas de blessures ni de dégradation de l’environnement et des sensations garanties. Plus de 10 scenarios différents, adaptés à tous les âges : enfants, adolescents et adultes. Un équipement léger et précis : laser gun avec écran tactique qui affiche les statistiques en temps réel, un bandeau électronique lumineux qui permet de repérer et viser les adversaires.

Une fois la réservation effectuée, Azur’Adventures se rapproche au plus proche de chez vous (voire chez vous si vous avez de l’espace) pour vous faire vivre une expérience unique et mémorable. Azur'Adventures vous trouve le terrain ou se déplace dans toute la région PACA dans l’endroit de votre choix, même en intérieur.

On peut jouer dès 7 ans. C’est une activité idéale pour un anniversaire, vous pouvez jouer jusqu’à 20 joueurs en même temps.

Une partie dure de 1h à 2h, les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de joueurs, et il y a des tarifs réduits avec RécréaNice.fr