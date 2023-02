Vacances de février : J'peux pas j'ai Poney

Une découverte de l'équitation en 3 heures

Tous les jours pendant les vacances scolaires et les mercredis et le week-end en période normale, le club équestre de Marjorie Lévy Sun Equitation à Nice, sur les hauteurs de Nice (chemin de la Costière) propose des cours d’équitation pour les enfants de 4 à 12 ans, et des stages poney pendant les vacances.

Des demi-journées découverte de 3h le matin ou l’après-midi avec un programme d’activités et de jeux pour apprendre à connaitre les poneys et être à l’aise rapidement sur son poney.

ⓘ Publicité

Le thème des vacances est le cirque, il y aura donc des acrobaties avec les poneys, des parcours d’équilibre et de maniabilité, mais aussi des soins aux poneys, de l’hippologie pour tout savoir sur les poneys et des activités manuelles pour s’amuser.

Tarif : 40€ la demi-journée, tarif réduit ICI

loading